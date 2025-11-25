information fournie par Reuters • 25/11/2025 à 15:17

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Coinbase, Best Buy, Abercrombie & Fitch

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont démarré en demi-teinte mardi, les investisseurs prenant en compte une série de données économiques retardées pour évaluer la santé de l'économie américaine, tandis qu'Alphabet a gagné après un rapport indiquant que Meta était en pourparlers pour dépenser des milliards sur les puces de la société mère de Google. .N

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Les actions augmentent alors que la demande liée à l'IA entraîne une hausse des prévisions annuelles nL6N3X10IT

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Gains sur le S&P 500 inclus nL4N3X10HW

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Les actions augmentent après un rapport selon lequel la société est en pourparlers avec Meta pour fournir des puces d'intelligence artificielle nL6N3X10J2

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - Les actions augmentent après la publication d'une amélioration du chiffre d'affaires au 4ème trimestre

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis augmentent suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à la moyenne nL6N3X10MB

** Hecla Mining Co HL.N : BUZZ - Les actions cotées en bourse aux États-Unis augmentent suite à une amélioration des revenus trimestriels:

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les minerais d'argent chutent alors que le dollar se renforce et que les investisseurs attendent les données économiques américaines nL4N3WT0WR

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse, les prix de l'or en baisse à cause de la fermeté du dollar américain nL4N3X10N3

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Les perspectives de l'entreprise pour l'année fiscale 26 en hausse nL6N3X10MZ

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - Hausse après un rapport sur l'augmentation du prix des abonnements aux Etats-Unis nL4N3X10P0

** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O :

BUZZ - Gains après que Piper Sandler ait initié avec une note de 'surpondération' nL4N3X10P2

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Berenberg abaisse l'objectif d'Air Products et signale les risques liés au projet en Louisiane nL6N3X10NW

** Opus Genetics Inc IRD.O :

BUZZ - La société Piper Sandler initie une couverture et attribue une note de 'surpondération' nL6N3X10OR

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - Remontée après des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes nL6N3X10PB

** Ameris Bancorp ABCB.N :

BUZZ - Truist initie la couverture d'Ameris Bancorp avec 'hold' nL6N3X10P9

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - Hausse après avoir relevé les prévisions trimestrielles et annuelles nL4N3X10Q2

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - KeyBanc initie la couverture de Vistra avec une note de 'surpondération' nL4N3X10OK

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - D.A. Davidson réduit le PT d'Oracle en raison d'un examen minutieux de la construction de l'IA et de la charge de la dette nL6N3X10OM

** First Interstate BancSystem Inc FIBK.O :

BUZZ - La valeur monte avant l'inclusion dans le S&P SmallCap 600 nL3N3VC0PJ

** Analog Devices Inc ADI.O :

BUZZ - Hausse sur des prévisions de résultats trimestriels optimistes nL3N3VY180

** Upwork Inc UPWK.O :

BUZZ - Montée avant l'inclusion dans le S&P SmallCap 600

** Oklo Inc OKLO.N :

BUZZ - Hausse après que Citigroup ait relevé ses prévisions de résultats trimestriels nL6N3X10PJ

** Atour Lifestyle Holdings Inc ATAT.O :

BUZZ - Montée en puissance après la publication des résultats du 3ème trimestre nL6N3X10PE

** Abercrombie & Fitch Co ANF.N :

BUZZ - Hausse de la prévision de bénéfice annuel et battement du bénéfice au T3 nL6N3X10QR

** Exodus Movement Inc EXOD.N :

BUZZ - Augmentation suite à l'acquisition de W3C Corp

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Deutsche Bank réduit le PT de DuPont et réitère sa notation 'achat' nL6N3X10QX

** Titan Machinery Inc TITN.O :

BUZZ - La société s'est améliorée grâce à une amélioration de son chiffre d'affaires trimestriel nL4N3X10Q8

** Coinbase Inc COIN.O :

BUZZ - Argus réduit Coinbase à 'hold' en raison de dépenses élevées et d'un ralentissement de la croissance nL6N3X10S3

** PTC Therapeutics PTCT.O :

BUZZ - L'entreprise se prépare à rejoindre l'indice S&P SmallCap nL6N3X10RH

** Firefly Aerospace Inc FLY.O : BUZZ - J.P. Morgan, le président du conseil d'administration de l'entreprise:

BUZZ - J.P. Morgan réduit les prévisions pour Firefly Aerospace en raison des retards de lancement nL6N3X10SL

** Lixte Biotechnology Holdings Inc LIXT.O :

BUZZ - Lixte Biotechnology Holdings Inc LIXT.O : BUZZ - Lixte Biotechnology Holdings Inc nL4N3X10WN

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions optimistes pour le 1er trimestre; les courtiers augmentent les prévisions de vente

