 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cisco Systems, Viking Therapeutics, Albemarle
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

12 février - Les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, la croissance de l'emploi et la baisse du taux de chômage ayant apaisé les inquiétudes sur l'économie, tandis que les marchés attendaient les données sur l'inflation et les résultats des entreprises. .N

** NetEase Inc NTES.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong tombent à leur plus bas niveau depuis plus de 8 mois suite à l'échec du 4ème trimestre

nL1N3Z806O

** Rentokil Initial PLC RTO.N :

BUZZ - L'action est tirée vers le bas après la baisse des résultats de son homologue américain Rollins nL6N3Z80JT

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Chute suite à un manque de marge et à des coûts de mémoire qui ont éclipsé des commandes importantes nL4N3Z80VO

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - chute suite à des résultats médiocres au 4ème trimestre; arrêt de l'usine de lithium en Australie nL4N3Z80YA

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2026 ne correspondent pas aux objectifs de Wall Street nL6N3Z80R2

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - Saut en raison de plans visant à faire passer un médicament oral contre l'obésité à un stade avancé d'essais

nL4N3Z80Z5

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les fortes données sur l'emploi aux Etats-Unis pèsent sur les prix nL6N3Z80QX

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la concurrence sur le marché de la publicité s'intensifie nL6N3Z80QY

** Terex Corp TEX.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Terex en raison d'une hausse potentielle des marges nL4N3Z811J

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice au 4ème trimestre nL6N3Z80SF

** ICON PLC ICLR.O :

BUZZ - chute suite à une enquête d'audit sur des revenus surévalués nL4N3Z812U

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en métal rouge grâce à la faiblesse du dollar américain nL4N3Z811O

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Vertiv alors que la société prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations

nL4N3Z8146

Valeurs associées

ALBEMARLE
175,630 USD NYSE +4,23%
APPLOVIN RG-A
456,8100 USD NASDAQ -3,41%
CISCO SYSTEMS
85,5400 USD NASDAQ -0,87%
FREEPORT MCMORAN
65,410 USD NYSE +3,42%
GHL RG-A
3,604 EUR Tradegate +1,52%
GHL RG-A
4,2250 USD NASDAQ -2,09%
GOLD FIELDS SP ADR
57,285 USD NYSE +2,62%
Gaz naturel
3,16 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
21,635 USD NYSE +1,64%
HUDBAY MINERALS
26,415 USD NYSE +4,02%
ICON
133,1700 USD NASDAQ -7,87%
NETEASE SP ADR
118,5000 USD NASDAQ -4,06%
NEWMONT
124,580 USD NYSE +2,53%
PG&E
17,090 USD NYSE +2,09%
Pétrole Brent
69,08 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
64,43 USD Ice Europ -0,79%
RIO TINTO SP ADR
99,480 USD NYSE +2,31%
SIBANYE SP ADR
17,545 USD NYSE +4,50%
SOUTHERN COPPER
206,520 USD NYSE +3,89%
TEREX CORP
69,130 USD NYSE +16,68%
VERTV HOLDINGS RG-A
248,555 USD NYSE +24,63%
VIKING THERAPEUTICS
28,5500 USD NASDAQ -0,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank