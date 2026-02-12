LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cisco Systems, Viking Therapeutics, Albemarle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - Les indices boursiers américains ont légèrement progressé jeudi, la croissance de l'emploi et la baisse du taux de chômage ayant apaisé les inquiétudes sur l'économie, tandis que les marchés attendaient les données sur l'inflation et les résultats des entreprises. .N

** NetEase Inc NTES.O :

BUZZ - Les actions de Hong Kong tombent à leur plus bas niveau depuis plus de 8 mois suite à l'échec du 4ème trimestre

nL1N3Z806O

** Rentokil Initial PLC RTO.N :

BUZZ - L'action est tirée vers le bas après la baisse des résultats de son homologue américain Rollins nL6N3Z80JT

** Cisco Systems Inc CSCO.O :

BUZZ - Chute suite à un manque de marge et à des coûts de mémoire qui ont éclipsé des commandes importantes nL4N3Z80VO

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - chute suite à des résultats médiocres au 4ème trimestre; arrêt de l'usine de lithium en Australie nL4N3Z80YA

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Les prévisions de revenus pour 2026 ne correspondent pas aux objectifs de Wall Street nL6N3Z80R2

** Viking Therapeutics Inc VKTX.O :

BUZZ - Saut en raison de plans visant à faire passer un médicament oral contre l'obésité à un stade avancé d'essais

nL4N3Z80Z5

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les fortes données sur l'emploi aux Etats-Unis pèsent sur les prix nL6N3Z80QX

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que la concurrence sur le marché de la publicité s'intensifie nL6N3Z80QY

** Terex Corp TEX.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Terex en raison d'une hausse potentielle des marges nL4N3Z811J

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Baisse du bénéfice au 4ème trimestre nL6N3Z80SF

** ICON PLC ICLR.O :

BUZZ - chute suite à une enquête d'audit sur des revenus surévalués nL4N3Z812U

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : ** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en métal rouge grâce à la faiblesse du dollar américain nL4N3Z811O

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Vertiv alors que la société prévoit des bénéfices supérieurs aux estimations

nL4N3Z8146