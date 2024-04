LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Chevron, Intel, Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 26 avril - Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi, la plupart des grandes capitalisations boursières ayant augmenté après que les solides résultats trimestriels d'Alphabet aient fait passer sa valeur de marché au-dessus des 2 000 milliards de dollars, tandis qu'un taux d'inflation en ligne a calmé les craintes concernant les taux d'intérêt. .N À 13:37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,65% à 38 331,51. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 1,29% à 5 113,68 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 2,31% à 15 972,848. Les deux premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Resmed Inc RMD.N , en hausse de 18,8% ** Alphabet Inc GOOGL.O , en hausse de 10,5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Intel Corp INTC.O , en baisse de 9,5% ** Aon Plc AON.N , en baisse de 9% ** Dexcom DXCM.O , en baisse de 8% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Snap Inc SNAP.N , en hausse de 29,5% ** Tutor Perini Corp TPC.N , en hausse de 21,5% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N , en baisse de 21,9% ** Oil States International OIS.N , en baisse de 17,1% ** CleanCore Solutions Inc ZONE.N , en baisse de 16,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Universal Logistics Holdings ULH.O , + 37,1% ** Agenus Inc AGEN.O , + 32,9% ** Infobird Co Ord IFBD.O , + 35,1% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** mF International MFI.O , en baisse de 79,1% ** Nature Wood Group NWGL.O , en baisse de 70,2% ** Atomera Inc ATOM.O , en baisse de 19,9% * Intel Corp INTC.O , en hausse de 32,9% ** Infobird Co Ord IFBD.O , en hausse de 35,1% ** Intel Corp INTC.O : baisse de 9,5% BUZZ - Chute suite à la déception des prévisions trimestrielles nL3N3GZ2RD ** Alphabet Inc GOOGL.O : en hausse de 10,5% BUZZ - La hausse s'explique par le versement du tout premier dividende, les résultats du premier trimestre sont supérieurs aux prévisions nL3N3GZ2UR ** Snap Inc SNAP.N : + 29,5 % BUZZ - L'amélioration de son système publicitaire lui permet de battre les résultats du 1er trimestre nL3N3GZ2V7 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : baisse de 2,7% BUZZ - Baisse après avoir manqué l'estimation du bénéfice du 1er trimestre nL3N3GZ3AW ** Teladoc Health Inc TDOC.N : baisse de 1,1% BUZZ - Chute suite à l'aggravation de la perte au T1 nL3N3GZ3DM ** U.S. Silica Holdings Inc SLCA.N : +20,0% BUZZ - En hausse après la signature d'un accord de privatisation de 1,85 milliards de dollars avec Apollo nL3N3GZ4KW ** Skechers USA Inc SKX.N : +13,0% BUZZ - Hausse des perspectives et des résultats nL3N3GZ3GC ** Colgate-Palmolive Co CL.N : +1,8% BUZZ - Atteint un niveau record suite à la révision de ses prévisions de croissance des ventes pour l'année fiscale nL3N3GZ4JR ** Roku Inc ROKU.O : baisse de 9,6% BUZZ - Baisse, l'avertissement de la concurrence éclipsant la hausse du chiffre d'affaires du 1er trimestre nL3N3GZ3DA ** Chevron Corp CVX.N : -0,1% BUZZ - Baisse après la publication d'un chiffre d'affaires inférieur à celui du T1 nL3N3GZ33B ** Phillips 66 PSX.N : -3,5% BUZZ - Baisse après un manque de profit, des marges plus faibles au T1 nL3N3GZ4FS ** Western Digital Corp WDC.O : +1,7% BUZZ - Hausse après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices nL3N3GZ3FE ** Saia Inc SAIA.O : -19,5% BUZZ - Chute suite à la publication d'un mauvais résultat pour le 1er trimestre nL3N3GZ3XV ** Boyd Gaming Corp BYD.N : -16,2% BUZZ - Chute après une baisse des résultats du 1er trimestre, les courtiers réduisent les prévisions de bénéfices nL3N3GZ3WI ** Autoliv Inc ALV.N : +5,0% BUZZ - La bourse de Stockholm atteint son plus haut niveau historique suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre nL5N3GZ56Z ** T Rowe Price Group Inc TROW.O : +4,9% BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations nL3N3GZ410 ** ResMed Inc RMD.N : +18,8% BUZZ - Hausse des résultats du 3ème trimestre qui dépassent les estimations nL3N3GZ45X ** AZZ Inc AZZ.N : -2,2% BUZZ - Chute suite à l'annonce d'une offre d'actions de 280 millions de dollars nL2N3GZ1FG ** Charter Communications Inc CHTR.O : -1,6% BUZZ - Chute après une perte d'abonnés à la large bande nL3N3GZ4DL ** LyondellBasell Industries NV LYB.N : +2,5% BUZZ - Gains sur les résultats du 1er trimestre nL3N3GZ4EY ** Capital One Financial Corp COF.N : +0,5% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL3N3GZ4ER ** Newell Brands Inc NWL.O : en hausse de 10,2% BUZZ - En passe de réaliser sa meilleure journée depuis plus de quatre ans grâce à un chiffre d'affaires supérieur à celui du premier trimestre nL3N3GZ4GQ ** HCA Healthcare Inc HCA.N : baisse de 2,8% BUZZ - baisse après avoir maintenu ses prévisions annuelles nL3N3GZ4CU ** Ball Corp BALL.N : en hausse de 7,7% BUZZ - Gain après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL3N3GZ4J9 ** Aon PLC AON.N : baisse de 9,0% BUZZ - chute après que le bénéfice et le chiffre d'affaires du premier trimestre aient été inférieurs aux estimations nL3N3GZ4KX ** Hertz Global Holdings Inc HTZ.O : baisse de 5,2% BUZZ - La baisse se poursuit après que BofA ait rejoint le camp des baissiers et que les analystes aient revu à la baisse les prévisions de cours nL2N3GZ1UW ** Dexcom Inc DXCM.O : - 8,0 % BUZZ - Baisse des prévisions de revenus pour 2024 nL3N3GZ4PP ** Exponent Inc EXPO.O : en hausse de 21,5% BUZZ - Le plus grand gain journalier depuis 2000 après les résultats et les perspectives nL2N3GZ1Z3 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 4,67 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,70 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,09 Energie .SPNY en baisse de 1,05 Finance .SPSY en hausse de 0,04 Santé .SPXHC en hausse de 0,17 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,40 Technologies de .SPLRCT en hausse de 2,30% l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,75 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,44 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,84