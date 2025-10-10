 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Chevron Corp, Applied Digital, Levi Strauss
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, prolongeant une pause après un rallye fulgurant, tandis que les investisseurs attendent les données sur le sentiment des consommateurs prévues plus tard dans la journée pour obtenir de nouvelles informations sur l'économie. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

BUZZ - Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs

nL6N3VR0F1

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Baisse après que BP a gagné un arbitrage

nL3N3VR0K4

** Amcor PLC AMCR.N :

BUZZ - Hausse; la société nomme un nouveau directeur financier nL6N3VR0IT

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - JP Morgan réduit l'estimation du bénéfice de Chevron pour le troisième trimestre en raison de la dilution des actions dans le cadre de l'accord avec Hess nL6N3VR0I7

** Applied Digital Corp APLD.O :

BUZZ - Bondit après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du 1er trimestre nL3N3VR0OT

** Sable Offshore Corp SOC.N :

BUZZ - Gains sur la mise à jour du plan de développement de l'unité de Santa Ynez nL6N3VR0J6

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
29,2900 USD NASDAQ +4,83%
CHEVRON
151,630 USD NYSE -1,40%
Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
LEVI STRAUSS RG-A
24,530 USD NYSE -0,57%
Pétrole Brent
64,34 USD Ice Europ -1,36%
Pétrole WTI
60,68 USD Ice Europ -1,33%
