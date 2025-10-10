LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Chevron Corp, Applied Digital, Levi Strauss

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés vendredi, prolongeant une pause après un rallye fulgurant, tandis que les investisseurs attendent les données sur le sentiment des consommateurs prévues plus tard dans la journée pour obtenir de nouvelles informations sur l'économie. .N

** Levi Strauss & Co LEVI.N :

Les prévisions de bénéfices pour l'année fiscale ne sont pas à la hauteur des attentes des investisseurs

** Venture Global Inc VG.N :

Baisse après que BP a gagné un arbitrage

** Amcor PLC AMCR.N :

Hausse; la société nomme un nouveau directeur financier

** Chevron Corp CVX.N :

JP Morgan réduit l'estimation du bénéfice de Chevron pour le troisième trimestre en raison de la dilution des actions dans le cadre de l'accord avec Hess

** Applied Digital Corp APLD.O :

Bondit après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires du 1er trimestre

** Sable Offshore Corp SOC.N :

Gains sur la mise à jour du plan de développement de l'unité de Santa Ynez