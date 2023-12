LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Canadian Solar, Domino's, valeurs technologiques

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 7 décembre - Le Nasdaq a dépassé les autres indices majeurs de Wall Street ce jeudi grâce à la hausse des actions d'Alphabet, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience les données mensuelles sur l'emploi pour obtenir des indices sur les actions de la politique de la Réserve Fédérale. .N À 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,26% à 36 146,43. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,78% à 4 584,72 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,31% à 14 331,486. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Advanced Micro Devices AMD.OQ , en hausse de 8,3% ** Walgreens Boots Alliance WBA.OQ , en hausse de 7,7% ** Kenvue Inc KVUE.N , en hausse de 6,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Edwards Lifesciences EW.N , en baisse de 3,2% ** Generac Holdings GNRC.N , en baisse de 3% ** O Reilly Automotive ORLY.OQ , en baisse de 2,3% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Regis Corp RGS.N , en hausse de 10% ** ChargePoint Holdings CHPT.N , en hausse de 9,5% Les deux principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Sprinklr CXM.N , en baisse de 33,1% ** Global Indemnity Group GBLI.N , en baisse de 18,3% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Save Foods SVFD.O , + 127,9 % ** Solid Biosciences SLDB.O , + 52,8 % ** Fitell Corp FTEL.O , + 42,3 % Les deux premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Golden Heaven Group GDHG.O , en baisse de 76,4% ** MicroAlgo MLGO.O , en baisse de 63,8% ** Alphabet Inc GOOGL.O : en hausse de 5,5% BUZZ - Saut de 5% alors que Wall St acclame un nouveau modèle d'intelligence artificielle nL4N3D23MU ** Cerevel Therapeutics Holdings Inc CERE.O : hausse de 11,9% BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat de 8,7 milliards de dollars par AbbVie nL4N3D22JL ** Chewy Inc CHWY.N : baisse de 1,5% BUZZ - baisse suite à la réduction des prévisions de ventes annuelles nL4N3D22H6 ** Semtech Corp SMTC.O : + 21,3 % BUZZ - Hausse du bénéfice surprise au 3ème trimestre nL4N3D22Q0 ** Nvidia Corp NVDA.O : +2,0% BUZZ - En hausse après le lancement d'une nouvelle puce d'intelligence artificielle, rivalisant avec Nvidia nL4N3D22U3 ** AerSale Corp ASLE.O : + 6,9 % BUZZ - En hausse après avoir reçu la certification FAA pour son système de vision nL4N3D22Q2 ** C3.ai Inc AI.N : -11,3% BUZZ - Baisse du chiffre d'affaires au 2ème trimestre, prévisions de pertes plus importantes pour l'année fiscale nL4N3D231H ** JetBlue Airways Corp JBLU.O : +14,6% BUZZ - En hausse, les compagnies aériennes sont en tête de peloton après l'amélioration de leurs perspectives nL1N3D22I1 ** Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : +1,5% BUZZ - Hausse après l'ajout de 3 milliards de dollars au programme de rachat d'actions nL4N3D22XW ** Verint Systems Inc VRNT.O : +21,9% BUZZ - Hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs à la moyenne grâce à la croissance du Saas nL4N3D236F ** Sprinklr Inc CXM.N : baisse de 33,1% BUZZ - Chute après que les perspectives pour l'année fiscale 2025 aient déçu les investisseurs nL4N3D23AH ** Bloom Energy Corp BE.N : baisse de 2,5% BUZZ - BoFA rétrograde l'action à 'neutre' et réduit son objectif de cours nL4N3D23YM ** Wave Life Sciences Ltd WVE.O : baisse de 29,7% BUZZ - baisse après la fixation du prix de l'offre publique nL4N3D23CB ** Vivid Seats Inc SEAT.O : baisse de 17,3% BUZZ - chute après la vente des actions par le principal investisseur nL1N3D21D3 ** Veeva Systems Inc VEEV.N : moins 2,5 % BUZZ - Baisse suite à des perspectives peu encourageantes nL4N3D23J2 ** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : -1,9% BUZZ - En hausse suite à l'achat à J&J des droits américains et canadiens sur un médicament contre la sclérose en plaques nL4N3D23HM ** Scorpio Tankers Inc STNG.N : -0,8% BUZZ - JPM voit de faibles tendances de profit pour le fret, le transport de conteneurs en 2024 nL8N3D248E ** Sportsman's Warehouse Holdings Inc SPWH.O : baisse de 23,4% BUZZ - La perte du 3ème trimestre et la baisse des revenus font chuter le cours de l'action nL4N3D23O9 ** Rivian Automotive Inc RIVN.O : hausse de 3,2 ** Lucid Group Inc LCID.O : +3,1% BUZZ - Stifel annonce 'acheter' Rivian et 'conserver' Lucid nL4N3D238G ** Nikola Corp NKLA.O : baisse de 19,6% BUZZ - chute à son plus bas niveau depuis 6 mois sur les offres d'actions et d'obligations nL1N3D21VX ** Canadian Solar Inc CSIQ.O : hausse de 2,1% BUZZ - Hausse grâce à un accord sur le stockage en batterie au Royaume-Uni nL4N3D23SF ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : +2,7% BUZZ - Les livraisons aux Etats-Unis sont positives depuis le début de l'année, l'action est en hausse nL4N3D23OC ** Karuna Therapeutics Inc KRTX.O : baisse de 1,3% BUZZ - Chute de son concurrent Cerevel racheté par AbbVie nL4N3D23TS ** Beacon Roofing Supply Inc BECN.O : baisse de 2,4 ** Core & Main Inc CNM.N : baisse de 1,9% BUZZ - Baisse des actions vendues par CD&R nL1N3D222E *meta Platforms Inc META.O : hausse de 3,2% * Advanced Micro Devices Inc ** Advanced Micro Devices Inc AMD.O : hausse de 8,3 *microsoft Corp MSFT.O : hausse de 0,4% * Save Foods Inc ** Save Foods Inc SVFD.O : + 127,9% BUZZ - Les valeurs technologiques en mouvement nL4N3D23VJ ** Solid Biosciences Inc SLDB.O : +53% BUZZ - Les gains sont dus à la décision de la FDA d'accélérer la thérapie génique pour la maladie de Duchenne nL4N3D2479 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 3,41 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,93 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,46 Energie .SPNY en baisse de 0,38 Finance .SPSY en hausse de 0,34 Santé .SPXHC en baisse de 0,09 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,04 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,11 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,69 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,01 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,06