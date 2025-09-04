 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 706,63
-0,17%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bruker Corp, Centuri Holdings, Shoe Carnival
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 15:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 septembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont ouvert en légère baisse jeudi après la publication d'un rapport sur l'emploi privé plus faible que prévu, tandis que les actions de Salesforce ont chuté après que la société d'informatique dématérialisée a annoncé des prévisions de revenus à la baisse. .N

** Colgate Palmolive Co < CL.N >:

BUZZ - Parmi les principaux gagnants de la réduction de la taxe sur la consommation en Inde, les analystes disent

nL4N3UR0HC

** Figma Inc < FIG.N >:

BUZZ - Les actions dérapent malgré un chiffre d'affaires du 2ème trimestre supérieur au consensus nL4N3UR0IA

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >:

** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot s'éloigne d'un pic record nL4N3UR0LA

** American Eagle Outfitters Inc < AEO.N >:

BUZZ - La campagne de denim de Sydney Sweeney stimule la demande nL4N3UR0M7

** C3.ai Inc < AI.N >:

BUZZ - Chute après que l'entreprise ait retiré ses prévisions nL4N3UR0KJ

** Dole PLC < DOLE.N >:

BUZZ - L'offre secondaire de 158 millions de dollars s'effondre nL6N3UR0IY

** Centuri Holdings Inc < CTRI.N >:

BUZZ - Chute après le retrait de Southwest Gas d'une offre secondaire de 536 millions de dollars nL6N3UR0JG

** Bruker Corp < BRKR.O >:

BUZZ - en hausse après le placement de 600 millions de dollars d'actions convertibles nL6N3UR0JL

** BridgeBio Pharma Inc < BBIO.O >:

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >:

** Dyne Therapeutics Inc < DYN.O >:

** Rocket Pharmaceuticals Inc < RCKT.O >:

BUZZ - Le programme de la FDA américaine est favorable aux développeurs de médicaments pour les maladies rares, selon Jefferies nL4N3UR0RR

** Shoe Carnival Inc < SCVL.O >:

BUZZ - Bondit après la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL6N3UR0LR

** Impinj Inc < PI.O >:

BUZZ - baisse après la vente de 170 millions de dollars d'obligations convertibles nL6N3UR0LZ

** Caleres Inc CAL.N : BUZZ - baisse après la publication d'un résultat négatif au 2ème trimestre nL4N3UR0V5

** PagerDuty Inc PD.N : BUZZ - Chute après la réduction des prévisions annuelles

nL4N3UR0TY

