LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, Mineurs d'or, Mineurs d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés largement inchangés mardi après qu'un rallye technologique ait conduit Wall Street à des records de clôture pour la troisième session consécutive, tandis que les investisseurs attendent les remarques du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur l'économie. .N

** Boeing Co < BA.N >:

BUZZ - Hausse sur l'accord avec l'Ouzbékistan, commande potentielle de la Chine nL3N3VA0FU

** Americold Realty Trust Inc < COLD.N >:

BUZZ - Les actions chutent après que J.P.Morgan ait abaissé la note à "underweight" (sous-pondérer) nL6N3VA0A4

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: ** Agnico Eagle Mines Ltd < AEM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un niveau record sur l'espoir d'une baisse des taux avant le discours de Powell nL3N3VA0KY

** ACM Research Inc < ACMR.O >:

BUZZ - Le marché des mines d'or progresse, le lingot atteignant son plus haut niveau dans l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt avant le discours de Powell nL6N3VA0BC

** Hecla Mining Co < HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix du métal blanc augmentent sur les paris de nouvelles baisses de taux de la Fed nL3N3VA0L7

** Kenvue Inc < KVUE.N >:

BUZZ - Le lien entre le Tylenol et l'autisme évoqué par Trump n'est pas étayé par de nouvelles preuves scientifiques

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au deuxième trimestre nL6N3VA0CX