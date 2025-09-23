 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 910,81
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, mineurs d'or, mineurs d'argent
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

23 septembre - Les investisseurs attendent les remarques de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'économie dans un contexte de signaux contradictoires de la part des décideurs de la banque centrale. .N

** Boeing Co < BA.N >:

BUZZ - Augmentation sur l'accord avec l'Ouzbékistan, commande potentielle de la Chine nL3N3VA0FU

** Americold Realty Trust Inc < COLD.N >:

BUZZ - Les actions chutent après que J.P.Morgan ait rétrogradé la notation à "sous pondération" nL6N3VA0A4

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: ** Agnico Eagle Mines Ltd < AEM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un niveau record sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt avant le discours de Powell nL3N3VA0KY

** ACM Research Inc < ACMR.O >:

BUZZ - Le marché des mines d'or progresse, le lingot atteignant son plus haut niveau dans l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt avant le discours de Powell nL6N3VA0BC

** Hecla Mining Co < HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc augmentent sur les paris de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Fed nL3N3VA0L7

** PROS Holding Inc < PRO.N >:

BUZZ - Needham déclasse PROS Holdings après l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour 1,4 milliard de dollars

nL6N3VA0BN

** Kenvue Inc < KVUE.N >:

BUZZ - Le lien entre le Tylenol et l'autisme évoqué par Trump n'est pas étayé par de nouvelles preuves scientifiques

nL3N3VA0L2

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au T2

nL6N3VA0CX

** Lam Research Corp < LRCX.O >:

BUZZ - chute après que KeyBanc ait rétrogradé l'action à une pondération sectorielle nL3N3VA0LB

** Eupraxia Pharmaceuticals Inc < EPRX.O >:

BUZZ - chute après une levée de fonds de 70 millions de dollars nL6N3VA0CY

** Scholar Rock Holding Corp < SRRK.O >:

BUZZ - baisse après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament contre la faiblesse musculaire

nL3N3VA0MQ

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Augmentation suite à la mise à jour de l'étiquette de son traitement pour les maladies de la peau chez les chiens

nL3N3VA0NN

** AutoZone Inc < AZO.N >:

BUZZ - Chute après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL3N3VA0OC

** Sempra < SRE.N >:

BUZZ - Gains sur la vente d'une participation dans une unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars nL3N3VA0PH

** Carnival Corp < CCL.N >:

BUZZ - Hausse après que Stifel ait relevé ses prévisions de bénéfices nL4N3U01DK

** Wendy's Co < WEN.O >:

BUZZ - baisse après qu'Argus Research ait réduit sa position à 'hold' suite à la chute des ventes nL6N3VA0EF

** Cummins Inc < CMI.N >:

BUZZ - Citi relève les prévisions de Cummins en raison de l'augmentation des marges et de l'essor des centres de données

nL3N3VA0QO

Valeurs associées

ACM RESEARCH-A
39,2100 USD NASDAQ +6,90%
AGNICO EAGLE MIN
163,640 USD NYSE +1,53%
ALEXANDRIA REIT
87,280 USD NYSE +1,61%
AMRICLD RLTY REITRG
12,665 USD NYSE -1,09%
AUTOZONE
4 128,980 USD NYSE +0,38%
BOEING CO
219,590 USD NYSE +3,54%
CARNIVAL
31,324 USD NYSE +2,00%
COEUR MINING
18,265 USD NYSE +2,21%
CUMMINS
432,500 USD NYSE +1,82%
ELANC ANIML HLTH
19,245 USD NYSE +1,08%
ENDEAVOUR SILVER
8,025 USD NYSE +2,62%
HARMONY GOLD SP ADR
18,290 USD NYSE +3,80%
HECLA MINING
11,355 USD NYSE +1,16%
KENVUE
17,645 USD NYSE +4,01%
LAM RESEARCH
133,3150 USD NASDAQ +0,84%
NEWMONT
85,680 USD NYSE +2,34%
PROS HLDGS
22,895 USD NYSE -0,52%
SCHOLAR RCK HLDG
33,2000 USD NASDAQ +1,90%
SEMPRA ENERGY
86,130 USD NYSE +4,54%
SIBANYE SP ADR
10,540 USD NYSE +4,56%
WENDY'S
9,2089 USD NASDAQ -1,09%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank