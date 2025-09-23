information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 15:14

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, mineurs d'or, mineurs d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - Les investisseurs attendent les remarques de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'économie dans un contexte de signaux contradictoires de la part des décideurs de la banque centrale. .N

** Boeing Co < BA.N >:

BUZZ - Augmentation sur l'accord avec l'Ouzbékistan, commande potentielle de la Chine nL3N3VA0FU

** Americold Realty Trust Inc < COLD.N >:

BUZZ - Les actions chutent après que J.P.Morgan ait rétrogradé la notation à "sous pondération" nL6N3VA0A4

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >: ** Agnico Eagle Mines Ltd < AEM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un niveau record sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt avant le discours de Powell nL3N3VA0KY

** ACM Research Inc < ACMR.O >:

BUZZ - Le marché des mines d'or progresse, le lingot atteignant son plus haut niveau dans l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt avant le discours de Powell nL6N3VA0BC

** Hecla Mining Co < HL.N >: ** Coeur Mining Inc < CDE.N >: ** Endeavour Silver Corp < EXK.N >: ** Silvercorp Metals Inc < SVM.N >:

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc augmentent sur les paris de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Fed nL3N3VA0L7

** PROS Holding Inc < PRO.N >:

BUZZ - Needham déclasse PROS Holdings après l'opération de privatisation de Thoma Bravo pour 1,4 milliard de dollars

** Kenvue Inc < KVUE.N >:

BUZZ - Le lien entre le Tylenol et l'autisme évoqué par Trump n'est pas étayé par de nouvelles preuves scientifiques

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Chute après un chiffre d'affaires raté au T2

** Lam Research Corp < LRCX.O >:

BUZZ - chute après que KeyBanc ait rétrogradé l'action à une pondération sectorielle nL3N3VA0LB

** Eupraxia Pharmaceuticals Inc < EPRX.O >:

BUZZ - chute après une levée de fonds de 70 millions de dollars nL6N3VA0CY

** Scholar Rock Holding Corp < SRRK.O >:

BUZZ - baisse après que la FDA américaine ait refusé d'approuver un médicament contre la faiblesse musculaire

** Elanco Animal Health Inc < ELAN.N >:

BUZZ - Augmentation suite à la mise à jour de l'étiquette de son traitement pour les maladies de la peau chez les chiens

** AutoZone Inc < AZO.N >:

BUZZ - Chute après que le bénéfice du 4ème trimestre ait manqué les estimations nL3N3VA0OC

** Sempra < SRE.N >:

BUZZ - Gains sur la vente d'une participation dans une unité d'infrastructure pour 10 milliards de dollars nL3N3VA0PH

** Carnival Corp < CCL.N >:

BUZZ - Hausse après que Stifel ait relevé ses prévisions de bénéfices nL4N3U01DK

** Wendy's Co < WEN.O >:

BUZZ - baisse après qu'Argus Research ait réduit sa position à 'hold' suite à la chute des ventes nL6N3VA0EF

** Cummins Inc < CMI.N >:

BUZZ - Citi relève les prévisions de Cummins en raison de l'augmentation des marges et de l'essor des centres de données

