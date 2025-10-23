information fournie par Reuters • 23/10/2025 à 15:17

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Blackstone, Darling Ingredients, Harmony Biosciences

23 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont baissé jeudi, les mises à jour trimestrielles décevantes de Tesla et d'IBM ayant pesé sur le sentiment, tandis que les investisseurs ont fait preuve de prudence sur fond de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. .N

** IONQ Inc IONQ.N :

** Rigetti Computing Inc RGTI.O :

** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Quantum Computing Inc QUBT.O :

BUZZ - Les titres de l'informatique quantique bondissent suite au rapport selon lequel les États-Unis pourraient acquérir une participation. nL4N3W40KH

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; son titre est en hausse. nL4N3W40S3

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche nL6N3W40GN

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel surprise

** Chevron Corp CVX.N :

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** APA Corp APA.O :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le brut augmente de plus de 4% suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie nL4N3W40NX

** Moderna Inc MRNA.O :

BUZZ - Les actions chutent après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales ait manqué son objectif

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain sur fond de risques géopolitiques et de tensions commerciales nL4N3W40PF

** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que le médicament oral réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques dans un essai de phase intermédiaire. nL4N3W40OQ

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - Le titre chute, entraînant d'autres assureurs, après une réduction des prévisions nL6N3W40JC

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Gains sur des pertes moins importantes que prévu au troisième trimestre nL4N3W40VO

** Las Vegas Sands Corp LVS.N :

BUZZ - Le titre grimpe après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre. nL6N3W40JN

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - D'autres titres fortement vendus à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi. nL6N3W40LP

** PG&E Corp PCG.N :

BUZZ - Gains après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre nL4N3W40UN

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - Le titre monte après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre, les marges de raffinage se redressant. nL4N3W40VL

** Alcoa Corp AA.N :

BUZZ - Gagne après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL6N3W40LH

** Amphenol Corp APH.N :

BUZZ - Gains après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre) nL4N3W313S

** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :

BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels. nL4N3W40SG

** Amerant Bancorp Inc AMTB.N :

BUZZ - Le report des résultats pourrait alimenter la spéculation sur le marché, selon une société de courtage

** American Airlines Group Inc AAL.O :

BUZZ - Le titre monte après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels. nL4N3W40ZY

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Gains grâce à son partenariat avec Edgewood Renewables nL4N3W410P

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Le titre baisse après avoir relevé ses prévisions annuelles de dépenses en capital. nL6N3W40JW

** Tamboran Resources Corp TNB.N :

BUZZ - Le titre chute après une offre d'actions de 49 millions de dollars. nL6N3W40NO

** Tango Therapeutics Inc TNGX.O :

BUZZ - Le titre bondit après une levée de fonds de 225 millions de dollars. nL4N3W410C

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Le titre gagne après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre. nL4N3W4133

** Blackstone Inc BX.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N3W30EP

** Darling Ingredients Inc DAR.N :

BUZZ - Gains après que les ventes du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3W40O0

** Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O :

BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. nL4N3W413Z

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - Le titre chute après des prévisions annuelles en baisse en raison d'une consommation modérée. nL6N3W40KG

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Glisse après un accord de 72 millions de dollars sur les actions directes nL4N3W413Y

** Unilever PLC UL.N :

BUZZ - Le titre monte après que la croissance des ventes sous-jacentes au troisième trimestre ait dépassé les prévisions.

