LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Blackstone, Darling Ingredients, Harmony Biosciences

23 octobre - Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont baissé jeudi, les mises à jour trimestrielles décevantes de Tesla et d'IBM ayant pesé sur le sentiment, tandis que les investisseurs ont fait preuve de prudence sur fond de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. .N
** IONQ Inc IONQ.N :
** Rigetti Computing Inc RGTI.O :
** D-Wave Quantum Inc QBTS.N : ** Quantum Computing Inc QUBT.O :
BUZZ - Les titres de l'informatique quantique bondissent suite au rapport selon lequel les États-Unis pourraient acquérir une participation. nL4N3W40KH
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; son titre est en hausse. nL4N3W40S3
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Chute après un bénéfice trimestriel manqué en raison des tarifs douaniers et des coûts de recherche nL6N3W40GN
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - En hausse après un bénéfice trimestriel surprise
** Chevron Corp CVX.N :
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** APA Corp APA.O :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
BUZZ - Les entreprises du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le brut augmente de plus de 4% suite aux nouvelles sanctions américaines contre la Russie nL4N3W40NX
** Moderna Inc MRNA.O :
BUZZ - Les actions chutent après que l'essai de vaccin contre les malformations congénitales ait manqué son objectif
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les minières aurifères gagnent du terrain sur fond de risques géopolitiques et de tensions commerciales nL4N3W40PF
** Ventyx Biosciences Inc VTYX.O :
BUZZ - Le titre bondit alors que le médicament oral réduit les marqueurs de risque des maladies cardiaques dans un essai de phase intermédiaire. nL4N3W40OQ
** Molina Healthcare Inc MOH.N :
BUZZ - Le titre chute, entraînant d'autres assureurs, après une réduction des prévisions nL6N3W40JC
** Dow Inc DOW.N :
BUZZ - Gains sur des pertes moins importantes que prévu au troisième trimestre nL4N3W40VO
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Relève ses prévisions de bénéfices pour 2025; son titre est en hausse. nL4N3W40S3
** Las Vegas Sands Corp LVS.N :
BUZZ - Le titre grimpe après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre. nL6N3W40JN
** Beyond Meat Inc BYND.O :
BUZZ - D'autres titres fortement vendus à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi. nL6N3W40LP
** PG&E Corp PCG.N :
BUZZ - Gains après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre nL4N3W40UN
** Valero Energy Corp VLO.N :
BUZZ - Le titre monte après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre, les marges de raffinage se redressant. nL4N3W40VL
** Alcoa Corp AA.N :
BUZZ - Gagne après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre nL6N3W40LH
** Amphenol Corp APH.N :
BUZZ - Gains après des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre (22 octobre) nL4N3W313S
** West Pharmaceutical Services Inc WST.N :
BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels. nL4N3W40SG
** Amerant Bancorp Inc AMTB.N :
BUZZ - Le report des résultats pourrait alimenter la spéculation sur le marché, selon une société de courtage
** American Airlines Group Inc AAL.O :
BUZZ - Le titre monte après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels. nL4N3W40ZY
** Plug Power Inc PLUG.O :
BUZZ - Gains grâce à son partenariat avec Edgewood Renewables nL4N3W410P
** T-Mobile US Inc TMUS.O :
BUZZ - Le titre baisse après avoir relevé ses prévisions annuelles de dépenses en capital. nL6N3W40JW
** Tamboran Resources Corp TNB.N :
BUZZ - Le titre chute après une offre d'actions de 49 millions de dollars. nL6N3W40NO
** Tango Therapeutics Inc TNGX.O :
BUZZ - Le titre bondit après une levée de fonds de 225 millions de dollars. nL4N3W410C
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Le titre gagne après avoir dépassé les prévisions de bénéfices du troisième trimestre. nL4N3W4133
** Blackstone Inc BX.N :
BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N3W30EP
** Darling Ingredients Inc DAR.N :
BUZZ - Gains après que les ventes du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL6N3W40O0
** Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O :
BUZZ - Le titre monte après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. nL4N3W413Z
** Tractor Supply Co TSCO.O :
BUZZ - Le titre chute après des prévisions annuelles en baisse en raison d'une consommation modérée. nL6N3W40KG
** T1 Energy Inc TE.N :
BUZZ - Glisse après un accord de 72 millions de dollars sur les actions directes nL4N3W413Y
** Unilever PLC UL.N :
BUZZ - Le titre monte après que la croissance des ventes sous-jacentes au troisième trimestre ait dépassé les prévisions.
