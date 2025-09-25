 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 761,16
-0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Birkenstock, CME Group, Citigroup
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

25 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement baissé jeudi, après un rallye record en début de semaine, alors que les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs pour soutenir l'élan de ce qui a été un mois de septembre exceptionnellement fort pour les marchés. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

BUZZ - Les actions atteignent un pic de 4 ans grâce à un rapprochement, un pivot de l'IA nL2N3VC03S

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le fabricant de puces cherche à obtenir un investissement d'Apple nL3N3VC0KP

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après que l'entreprise ait revu à la hausse ses perspectives de ventes nL3N3VC0LU

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - Le gouvernement américain envisage de prendre une participation dans la société nL3N3VC0MK

** Opendoor Technologies Inc < OPEN.O >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Jane Street ait révélé une participation nL3N3VC0NF

** Newmont Corp < NEM.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent sur la ruée vers les valeurs refuges, les données économiques américaines en ligne de mire

nL3N3VC0N8

** CME Group < CME.O >:

BUZZ - Citi passe le titre à "acheter" nL6N3VC0IQ

** PepGen Inc < PEPG.O >:

BUZZ - Les actions ont plus que doublé après que le médicament contre les maladies musculaires se soit révélé prometteur lors d'un essai nL3N3VC0OF

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Daiwa réduit le PT de Deere en raison de la faiblesse des tendances agricoles et des tarifs douaniers nL3N3VC0OS

** Rio Tinto PLC < RIO.N >:

** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent alors que les restrictions de la fonte en Chine ajoutent aux craintes de l'offre nL3N3VC0OR

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Needham rétrograde l'action à 'hold' nL6N3VC0JC

** Hertz Global Holdings Inc < HTZ.O >:

BUZZ - Hausse après avoir augmenté son offre de billets échangeables de 375 millions de dollars nL6N3VC0JO

** Citigroup Inc < C.N >:

BUZZ - Hausse après la vente de 25% des parts de Banamex pour 2,3 milliards de $ nL3N3VA0XE

** Dario Health Corp < DRIO.O >:

BUZZ - Augmentation suite à une revue stratégique après de multiples demandes de renseignements nL6N3VC0K4

** MBX Biosciences Inc < MBX.O >:

BUZZ - baisse après une offre d'actions de 200 millions de dollars nL6N3VC0KE

** Cipher Mining Inc < CIFR.O >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 800 millions de dollars

nL6N3VC0KS

** Clean Energy Fuels Corp < CLNE.O >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir conclu un accord pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène pour Foothill Transit nL3N3VC0QU

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
176,480 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
66,630 USD NYSE 0,00%
BHP GROUP SP ADR
53,500 USD NYSE 0,00%
BIRKEN
45,320 USD NYSE 0,00%
CIPHER MINING
14,1400 USD NASDAQ 0,00%
CITIGROUP
101,650 USD NYSE 0,00%
CLEAN ENERGY FUELS CORP.
2,6900 USD NASDAQ 0,00%
CME GROUP RG-A
264,4300 USD NASDAQ 0,00%
DARIOHEALTH
9,5900 USD NASDAQ 0,00%
DEERE & CO
469,040 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX -0,59%
HARMONY GOLD SP ADR
17,255 USD NYSE 0,00%
HERTZ GLOBAL
6,9700 USD NASDAQ 0,00%
HUDBAY MINERALS
14,135 USD NYSE 0,00%
INTEL
31,2200 USD NASDAQ 0,00%
LITHIUM
6,005 USD NYSE 0,00%
LULULEMON ATHL
179,2200 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
83,430 USD NYSE 0,00%
OPENDOOR TECH
8,2300 USD NASDAQ 0,00%
PEPGEN
2,6600 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
69,07 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
64,70 USD Ice Europ -0,05%
RIO TINTO SP ADR
63,870 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 637,97 Pts CBOE 0,00%
SIBANYE SP ADR
10,195 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
119,570 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank