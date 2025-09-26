OLX (Prosus) va racheter La Centrale pour €1,1 md

L'illustration montre un smartphone avec le logo de Prosus.

Prosus va racheter le site français d'annonces automobiles La Centrale pour 1,1 milliard d'euros, via sa filiale de commerce en ligne OLX a déclaré vendredi le groupe néerlandais détenu majoritairement par la société sud-africaine Naspers.

Prosus, basé à Amsterdam et très présent dans le commerce en ligne, a déclaré que l'opération l'aiderait à entrer sur le marché européen de l'automobile et à renforcer sa présence sur le continent, en complément de l'acquisition prévue de la société de livraison de repas Just Eat Takeaway.

"Je m'attends à investir davantage dans la technologie de l'IA en France", a déclaré Fabricio Bloisi, directeur général de Prosus, dans un communiqué.

Prosus s'attend à ce que l'opération soit finalisée d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)