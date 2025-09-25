information fournie par Reuters • 25/09/2025 à 15:07

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Birkenstock, CME Group, Citigroup

25 septembre

25 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont légèrement baissé jeudi, après un rallye record en début de semaine, alors que les investisseurs attendent de nouveaux catalyseurs pour soutenir l'élan de ce qui a été un mois de septembre exceptionnellement fort pour les marchés. .N

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >:

BUZZ - Les actions atteignent un pic de quatre ans grâce à un rapprochement, un pivot de l'IA nL2N3VC03S

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Le fabricant de puces cherche à obtenir un investissement d'Apple nL3N3VC0KP

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après que l'entreprise ait revu à la hausse ses perspectives de ventes nL3N3VC0LU

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - Le gouvernement américain envisage de prendre une participation dans la société nL3N3VC0MK

** Opendoor Technologies Inc < OPEN.O >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Jane Street ait révélé une participation nL3N3VC0NF

** Newmont Corp < NEM.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent sur la ruée vers les valeurs refuges, les données économiques américaines en ligne de mire

** CME Group < CME.O >:

BUZZ - Citi améliore la note de l'action à "acheter"

** PepGen Inc < PEPG.O >:

BUZZ - Les actions ont plus que doublé après que le médicament contre les maladies musculaires se soit révélé prometteur lors d'un essai nL3N3VC0OF

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Daiwa réduit le PT de Deere en raison de la faiblesse des tendances agricoles et des tarifs douaniers nL3N3VC0OS

** Rio Tinto PLC < RIO.N >:

** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >:

** Hudbay Minerals Inc < HBM.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent alors que les restrictions de la fonte en Chine ajoutent aux craintes de l'offre nL3N3VC0OR

** Lululemon Athletica Inc < LULU.O >:

BUZZ - Needham rétrograde l'action à 'hold' nL6N3VC0JC

** Hertz Global Holdings Inc < HTZ.O >:

BUZZ - Remonte après avoir augmenté son offre de billets échangeables de 375 millions de dollars nL6N3VC0JO

** Citigroup Inc < C.N >:

BUZZ - Hausse après la vente de 25% des parts de Banamex pour 2,3 milliards de $ nL3N3VA0XE

** Dario Health Corp < DRIO.O >:

BUZZ - Augmentation suite à une revue stratégique après de multiples demandes de renseignements nL6N3VC0K4

** MBX Biosciences Inc < MBX.O >:

BUZZ - baisse après une offre d'actions de 200 millions de dollars nL6N3VC0KE

** Cipher Mining Inc < CIFR.O >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 800 millions de dollars

** Clean Energy Fuels Corp < CLNE.O >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir conclu un accord pour la construction d'une station de ravitaillement en hydrogène pour Foothill Transit nL3N3VC0QU

** LATAM Airlines Group SA < LTM.N >:

BUZZ - Baisse après avoir fixé le prix d'une offre secondaire de 676 millions de dollars nL6N3VC0LJ

** United Natural Foods Inc < UNFI.N >:

BUZZ - Montée en puissance après que BMO ait relevé sa note à "surperformer" nL6N3VC0LM

** Imperial Oil Ltd < IMO.N >:

BUZZ - RBC augmente le PT sur Imperial Oil, maintient la notation nL3N3VC0SH

** Prospect Capital Corp < PSEC.O >:

BUZZ - Hausse après que le directeur général ait acheté des actions pour 1 million de dollars nL6N3VC0LE

** Contango ORE Inc < CTGO.N >:

BUZZ - Perd de son éclat après une levée de fonds de 50 millions de dollars nL6N3VC0NB

** Chewy Inc < CHWY.N >:

BUZZ - Remonte après que MoffettNathanson l'ait reclassé à "Acheter" nL6N3VC0M0