LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Biohaven, mines d'argent, mines d'or
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été stables dans une séance calme après Noël vendredi, les investisseurs misant sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt et sur de solides résultats d'entreprises pour propulser les marchés vers de nouveaux sommets l'année prochaine. .N

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent en raison de signes d'un approvisionnement serré en matières premières

** Biohaven BHVN.N :

BUZZ - Biohaven chute après l'échec d'un médicament contre la dépression lors d'un essai à mi-parcours nL4N3XW0DD

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix au comptant franchissent la barre des 75$ nL6N3XU0D7

BUZZ-Les mineurs d'or progressent alors que le lingot atteint de nouveaux sommets nL4N3XW0CM

Valeurs associées

