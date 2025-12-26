LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Biohaven, mines d'argent, mines d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

26 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été stables dans une séance calme après Noël vendredi, les investisseurs misant sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt et sur de solides résultats d'entreprises pour propulser les marchés vers de nouveaux sommets l'année prochaine. .N

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoRan FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N

** Teck Resources TECH.N TECKb.TO

** Ero Copper ERO.N ERO.TO

BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent en raison de signes d'un approvisionnement serré en matières premières

nL4N3XW0ED

** Biohaven BHVN.N :

BUZZ - Biohaven chute après l'échec d'un médicament contre la dépression lors d'un essai à mi-parcours nL4N3XW0DD

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix au comptant franchissent la barre des 75$ nL6N3XU0D7

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N ABX.TO

** Gold Fields GFI.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO

** Kinross Gold KGC.N K.TO

BUZZ-Les mineurs d'or progressent alors que le lingot atteint de nouveaux sommets nL4N3XW0CM