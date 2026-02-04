LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bio-Techne, AbbVie, Johnson Controls

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

4 février - Le S&P 500 et le Dow Jones étaient prêts à ouvrir en hausse mercredi, suite aux résultats positifs d'Eli Lilly et de Super Micro Computer, tandis que les investisseurs évitaient de prendre de gros paris sur les logiciels et les valeurs de l'informatique dématérialisée après une chute brutale lors de la session précédente. .N

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - L'action progresse grâce à des perspectives plus élevées et à l'anticipation de GTA VI nL4N3Z00IX

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - L'action s'effondre alors que les faibles prévisions pour le premier trimestre soulèvent des inquiétudes quant à la dynamique de l'intelligence artificielle nL4N3Z00ME

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les prix des lingots augmentent suite aux nouvelles tensions entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N3Z00SN

** Enphase Energy Inc ENPH.O :

BUZZ - Le titre monte en flèche après que le quatrième trimestre ait dépassé les estimations nL4N3Z00VM

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les sociétés minières d'argent progressent alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran stimulent la demande

nL6N3Z00Q0

** Silicon Laboratories Inc SLAB.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que Texas Instruments envisage une acquisition de 7 milliards de dollars nL6N3Z00PO

** Bunge Global SAGE Healthcare BG.N :

BUZZ - Le titre baisse après que les prévisions de bénéfices pour 2026 aient manqué les estimations nL4N3Z011B

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - Le titre remonte après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3Z0102

** Amgen Inc AMGN.O :

BUZZ - Le titre grimpe après une prévision de bénéfice 2026 optimiste nL4N3Z0117

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'accord de Raytheon pour la production de missiles pour le Pentagone nL4N3Z011F

** nLIGHT Inc LASR.O :

BUZZ - Le titre recule après un record suite à une vente d'actions de 175 millions de dollars nL6N3Z00SV

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Le titre progresse après des prévisions de bénéfices supérieures aux attentes nL4N3Z00SJ

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Le titre chute suite à une prévision de bénéfice faible pour le premier trimestre nL6N3Z00Q9

** Corteva Inc CTVA.N :

BUZZ - Le titre chute après un chiffre d'affaires manqué au 4ème trimestre nL4N3Z015P

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Le titre progresse après le relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires nL6N3Z00RM

** Cencora Inc COR.N :

BUZZ - Le titre chute après avoir manqué les estimations de revenus trimestriels nL4N3Z013M

** Bio-Techne Corp TECH.O :

BUZZ - Le titre progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL4N3Z01B6

** AbbVie Inc ABBV.N :

BUZZ - Le titre remonte après des résultats du T4 supérieurs aux attentes et des prévisions à la hausse nL4N3Z00SO

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - En hausse après avoir prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations nL4N3Z01E0

** Stanley Black & Decker Inc SWK.N :

BUZZ - Le titre glisse après des prévisions annuelles en baisse nL4N3Z010W

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Le titre glisse après des ventes trimestrielles décevantes de produits clés nL4N3Z017Z

** Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O :

BUZZ - Le titre progresse après le feu vert de l'autorité réglementaire néo-zélandaise pour le lancement d'un essai sur la maladie de Huntington nL4N3Z01GM

** Yum Brands Inc YUM.N :

BUZZ - Le titre chute après un manque à gagner sur les bénéfices du 4ème trimestre nL4N3YF0U8

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

BUZZ - BMO augmente le PT d'Exxon, citant le pipeline de projets en amont nL4N3Z01AK

** Liberty Energy Inc LBRT.N :

BUZZ - Le titre recule après l'augmentation de l'émission d'obligations convertibles de 700 millions de dollars

nL6N3Z00XL