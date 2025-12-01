information fournie par Reuters • 01/12/2025 à 15:15

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Barrick Mining, Tesla, Accenture

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi, les investisseurs s'étant mis en retrait, en prévision de nouvelles données économiques et d'un discours très attendu du président de la Réserve fédérale, afin d'évaluer la décision de politique monétaire de la banque plus tard dans le mois. .N

** Coupang Inc CPNG.N : BUZZ - Chute après la pire violation de données en Corée du Sud depuis plus d'une décennie nL4N3X70NL

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies chutent après la chute du bitcoin et de l'ethereum nL4N3X70O3

** Moderna Inc MRNA.O :

** Novavax Inc NVAX.O :

BUZZ - Les fabricants de vaccins chutent après une note de la FDA américaine qui établit un lien entre les décès d'enfants et les vaccins COVID nL4N3X70PG

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or montent alors que l'or atteint son plus haut niveau en six semaines grâce à l'optimisme quant à la baisse des taux d'intérêt nL4N3X70Q3

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent grimpent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record nL6N3X70JV

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Chute après que Bernstein a rétrogradé le titre à 'market perform' nL6N3X70KZ

** Idacorp Inc IDA.N :

BUZZ - Jefferies réduit l'objectif de cours d'Idacorp en raison du risque d'incendie de forêt nL4N3X70R8

** Kodiak Gas Services Inc KGS.N :

BUZZ - Recule après le retrait d'EQT nL6N3X70M2

** Leggett & Platt Inc LEG.N :

BUZZ - L'action grimpe après la proposition d'acquisition de Somnigroup nL4N3X70US

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce au projet d'introduction en bourse de ses actifs aurifères en Amérique du Nord nL6N3X70MC

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Recule suite à l'effondrement des immatriculations en novembre sur les principaux marchés européens nL4N3X70X2

** Clean Energy Fuels Corp CLNE.O :

BUZZ - Progresse grâce à la mise en service d'une installation de GNR au Texas nL6N3X70LM

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

BUZZ - Recule après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 300 millions de dollars nL6N3X70MU

** Altimmune Inc ALT.O :

BUZZ - Chute après le départ du directeur général Vipin Garg

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - La société progresse grâce à son expansion aux États-Unis et à sa stratégie de relocalisation de la production

** Exelon Corp EXC.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'une offre de dette convertible de 900 millions de dollars nL6N3X70NX

** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :

BUZZ - BMO relève Old Dominion Freight Line à "surperformer", réduit la prévision de cours nL4N3X712D

** Belite Bio Inc BLTE.O :

BUZZ - Le titre s'envole après qu'un médicament pour les yeux a atteint l'objectif principal d'une étude en phase finale

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Le titre monte après la conclusion d'un accord avec OpenAI nL4N3X712O

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Recule alors que la chute du bitcoin entraîne une forte réduction des prévisions nL4N3X7132

** Daré Bioscience Inc DARE.O :

BUZZ - Le titre monte suite à la sortie de Bayer de l'accord de partenariat avec Ovaprene nL4N3X7128

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Le titre bondit grâce à l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia nL6N3X70OA

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Le titre monte après que la FDA a autorisé l'essai d'un médicament expérimental contre le cancer nL4N3X714B