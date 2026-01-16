 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AST SpaceMobile, PNC Financial
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 janvier - Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse vendredi, les fabricants de puces électroniques reprenant le contrôle d'une semaine volatile qui a également marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Grimpe; le directeur achète des actions pour 7,8 millions de dollars nL6N3YH0LO

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 753 millions de dollars nL6N3YH0OS

** M&T Bank Corp MTB.N :

BUZZ - Remonte après une hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YH0QE

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - chute après les résultats du 4ème trimestre; les courtiers réduisent les objectifs de cours nL4N3YH0XO

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Grimpe après un contrat avec l'Agence américaine de défense antimissile nL4N3YH0Z9

** J.M. Smucker Co SJM.N : ** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute après la baisse de la note de Morgan Stanley, alerte sur l'augmentation de la concurrence nL6N3YH0QX

** PNC Financial Services Group Inc PNC.N :

BUZZ - Grimpe suite à la forte augmentation des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YH0RD

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - baisse suite à la diminution de la demande d'engrais en Amérique du Nord nL4N3YH11B

** Regions Financial Corp RF.N :

BUZZ - Baisse après des recettes inférieures aux prévisions au 4ème trimestre nL6N3YH0R7

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Grimpe suite aux résultats prometteurs d'un essai clinique sur le cancer nL4N3YH10R

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : ** Marriott International Inc MAR.O : ** Hyatt Hotels H.N :

BUZZ - Barclays relève les objectifs de cours pour Hilton et Marriott en raison de l'amélioration des perspectives d'hébergement, et réduit les objectifs de cours pour Hyatt

nL4N3YH121

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - KeyBanc réduit EOG Resources à 'pondération sectorielle' nL4N3YE0XM

Valeurs associées

AST SPCEMOBILE RG-A
113,8200 USD NASDAQ +12,41%
EOG RESOURCES
106,830 USD NYSE -1,16%
Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
300,135 USD NYSE -0,51%
HYATT HOTELS RG-A
169,220 USD NYSE -0,19%
IMMUNITYBIO
4,7270 USD NASDAQ +19,67%
J.B.HUNT TRANSP
204,3250 USD NASDAQ -1,06%
JM SMUCKER
102,300 USD NYSE -2,35%
M&T BANK
209,410 USD NYSE -1,46%
MARRIOTT INTL RG-A
326,3156 USD NASDAQ +0,16%
MICRON TECHNOLOGY
363,5000 USD NASDAQ +7,98%
MOSAIC
26,500 USD NYSE -3,95%
PNC FINL SER
222,420 USD NYSE +3,41%
Pétrole Brent
64,30 USD Ice Europ +0,67%
Pétrole WTI
59,99 USD Ice Europ +0,94%
REGIONS FINANCIA
27,440 USD NYSE -3,87%
THE KRAFT HEINZ
23,6450 USD NASDAQ -2,45%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
