16/01/2026

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AST SpaceMobile, PNC Financial

16 janvier - Le S&P 500 et le Nasdaq ont ouvert en hausse vendredi, les fabricants de puces électroniques reprenant le contrôle d'une semaine volatile qui a également marqué le début de la saison des résultats du quatrième trimestre. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Grimpe; le directeur achète des actions pour 7,8 millions de dollars nL6N3YH0LO

** QXO Inc QXO.N :

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 753 millions de dollars nL6N3YH0OS

** M&T Bank Corp MTB.N :

BUZZ - Remonte après une hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YH0QE

** J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT.O :

BUZZ - chute après les résultats du 4ème trimestre; les courtiers réduisent les objectifs de cours nL4N3YH0XO

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Grimpe après un contrat avec l'Agence américaine de défense antimissile nL4N3YH0Z9

** J.M. Smucker Co SJM.N : ** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute après la baisse de la note de Morgan Stanley, alerte sur l'augmentation de la concurrence nL6N3YH0QX

** PNC Financial Services Group Inc PNC.N :

BUZZ - Grimpe suite à la forte augmentation des bénéfices au 4ème trimestre nL6N3YH0RD

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - baisse suite à la diminution de la demande d'engrais en Amérique du Nord nL4N3YH11B

** Regions Financial Corp RF.N :

BUZZ - Baisse après des recettes inférieures aux prévisions au 4ème trimestre nL6N3YH0R7

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Grimpe suite aux résultats prometteurs d'un essai clinique sur le cancer nL4N3YH10R

** Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : ** Marriott International Inc MAR.O : ** Hyatt Hotels H.N :

BUZZ - Barclays relève les objectifs de cours pour Hilton et Marriott en raison de l'amélioration des perspectives d'hébergement, et réduit les objectifs de cours pour Hyatt

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - KeyBanc réduit EOG Resources à 'pondération sectorielle' nL4N3YE0XM