Venezuela: arrivée à Caracas d'un premier avion transportant des migrants expulsés des Etats-Unis depuis la capture de Maduro

Un migrant vénézuélien expulsé des États-Unis fait un signe de pouce levé depuis les fenêtres d'un avion à son arrivée à l’aéroport international Simon Bolivar, à Maiquetia, au Venezuela, le 16 janvier 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Un avion transportant 231 migrants vénézuéliens expulsés des Etats-Unis est arrivé vendredi vers 10H30 (14H30 GMT) en provenance de l'Arizona à l'aéroport Maiquetia de Caracas, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

C'est le premier vol de ce genre depuis la capture le 3 janvier du président vénézuélien, Nicolas Maduro, et sous la présidence par intérim de Delcy Rodriguez.

Le président américain, Donald Trump, avait fait de l'expulsion de migrants par avion l'une de ses priorités depuis son retour au pouvoir en janvier 2025. Ces expulsions s'étaient poursuivies même après le déploiement militaire américain dans les Caraïbes à partir d'août.

A la mi-décembre, Caracas, qui médiatise ces vols dans le cadre d'un programme baptisé "Retour à la patrie", avait dénoncé la suspension "unilatérale" par les Etats-Unis d'un vol transportant des migrants expulsés.

Vendredi, des migrants dans l'avion ont fait le signe "V" avec les doigts en arrivant, ont constaté les journalistes de l'AFP. Selon un processus déjà bien rodé, la presse n'a pas la possibilité de parler avec les migrants qui sont notamment soumis à un contrôle policier.

Sous pression de Washington, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, ancienne vice-présidente de M. Maduro, a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis et annoncé la libération de prisonniers politiques depuis son investiture le 5 janvier.

Le président Trump a estimé que son administration "travaillait bien" avec les nouvelles autorités.