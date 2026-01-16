La Californie exige que xAI de Musk cesse de produire des "deepfakes" sexuels

PHOTO DE FICHIER : Illustration des logos de xAI et Grok
Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a envoyé vendredi une lettre à la société xAI d'Elon Musk, lui ordonnant de mettre fin à la création et à la distribution d'images à caractère sexuel générées par l'intelligence artificielle de son chatbot Grok.
"L'avalanche de signalements détaillant ce matériel - qui représente parfois des femmes et des enfants engagés dans une activité sexuelle - est choquante et, comme mon bureau l'a déterminé, potentiellement illégale", a déclaré Robert Bonta.
xAI est sous le feu des critiques dans de nombreux pays depuis que Grok a commencé à inonder la plateforme X d'images sexualisées hyperréalistes ("deepfakes") de femmes et de mineurs nus ou dans des poses dégradantes.
Bien que xAI ait depuis supprimé l'affichage public par Grok de telles images, le chatbot continue à en générer en privé à la demande depuis vendredi, selon les tests de Reuters.
(Rédigé par Rafael Satter et Ryan Patrick Jones ; version française Tangi Salaün)
