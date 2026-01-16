La Californie exige que xAI de Musk cesse de produire des "deepfakes" sexuels

PHOTO DE FICHIER : Illustration des logos de xAI et Grok

Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a ‍envoyé vendredi une lettre à la société xAI d'Elon Musk, lui ordonnant de ‌mettre fin à la création et à la distribution d'images à ​caractère sexuel générées par l'intelligence artificielle ⁠de son chatbot Grok.

"L'avalanche de signalements détaillant ce matériel - qui représente ⁠parfois ‍des femmes et des enfants ⁠engagés dans une activité sexuelle - est choquante et, comme mon bureau l'a déterminé, ​potentiellement illégale", a déclaré Robert Bonta.

xAI est sous le feu des critiques dans ⁠de nombreux pays depuis ​que Grok a commencé à inonder ​la plateforme ​X d'images sexualisées hyperréalistes ("deepfakes") de femmes et ​de mineurs ⁠nus ou dans des poses dégradantes.

Bien que xAI ait depuis supprimé l'affichage public par Grok de telles images, le ‌chatbot continue à en générer en privé à la demande depuis vendredi, selon les tests de Reuters.

(Rédigé par Rafael Satter et Ryan Patrick Jones ; version française ‌Tangi Salaün)