LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arm, Destiny Tech100, Terns Pharma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé mercredi après que les médias aient rapporté que les Etats-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre avec l'Iran, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Saute sur des projections de revenus optimistes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle nL4N40D0NE

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Hausse des prix de Lanxess en raison de l'amélioration du pouvoir de fixation des prix dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement dans la région Asie-Pacifique nL8N40D0KR

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Augmentation de la valeur suite à l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL4N40D0QP

** Nanobiotix SA NBTX.O :

BUZZ - Augmente après que les médias aient rapporté que J&J envisage un rachat potentiel nL8N40D0PO

** Sidus Space Inc SIDU.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O : ** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales augmentent après l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL6N40D0LL

** DraftKings Inc DKNG.O :

BUZZ - Selon S3 Research, il n'y a plus de risque de vente à découvert nL6N40D0LF

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - Chute après que BMO ait abaissé le niveau de l'action à "performer le marché" nL4N40D0V9

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la baisse du prix du pétrole qui atténue l'inflation et les inquiétudes concernant les taux élevés nL4N40D0W1

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les actions du secteur de l'énergie chutent en raison des perspectives de cessez-le-feu au Moyen-Orient nL4N40D0VA

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - L'opération de rachat par Merck pour 6,7 milliards de dollars fait grimper le cours de l'action nL4N40D0Y1

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Hausse après avoir rejeté le rapport d'un vendeur à découvert nL4N40D0XK

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Les cofondateurs sont nommés directeur général, les actions baissent nL6N40D0QS

** Maze Therapeutics Inc MAZE.O :

BUZZ - Augmentation après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre les maladies rénales

nL4N40D105

** Beam Therapeutics Inc BEAM.O :

BUZZ - Augmentation après qu'un médicament d'édition de gènes se soit révélé prometteur dans des maladies pulmonaires et hépatiques rares nL4N40D10W