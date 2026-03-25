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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Arm, Destiny Tech100, Terns Pharma
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 12:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé mercredi après que les médias aient rapporté que les Etats-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu d'un mois dans leur guerre avec l'Iran, ce qui a apaisé les craintes des investisseurs concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie. .N

** Arm Holdings PLC ARM.O :

BUZZ - Saute sur des projections de revenus optimistes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle nL4N40D0NE

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Hausse des prix de Lanxess en raison de l'amélioration du pouvoir de fixation des prix dans un contexte de perturbations de l'approvisionnement dans la région Asie-Pacifique nL8N40D0KR

** Destiny Tech100 Inc DXYZ.N :

BUZZ - Augmentation de la valeur suite à l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL4N40D0QP

** Nanobiotix SA NBTX.O :

BUZZ - Augmente après que les médias aient rapporté que J&J envisage un rachat potentiel nL8N40D0PO

** Sidus Space Inc SIDU.O :

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O : ** Satellogic Inc SATL.O :

BUZZ - Les valeurs spatiales augmentent après l'annonce des plans d'introduction en bourse de SpaceX nL6N40D0LL

** DraftKings Inc DKNG.O :

BUZZ - Selon S3 Research, il n'y a plus de risque de vente à découvert nL6N40D0LF

** Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N :

BUZZ - Chute après que BMO ait abaissé le niveau de l'action à "performer le marché" nL4N40D0V9

** Newmont Corp NEM.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la baisse du prix du pétrole qui atténue l'inflation et les inquiétudes concernant les taux élevés nL4N40D0W1

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les actions du secteur de l'énergie chutent en raison des perspectives de cessez-le-feu au Moyen-Orient nL4N40D0VA

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - L'opération de rachat par Merck pour 6,7 milliards de dollars fait grimper le cours de l'action nL4N40D0Y1

** ADMA Biologics Inc ADMA.O :

BUZZ - Hausse après avoir rejeté le rapport d'un vendeur à découvert nL4N40D0XK

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - Les cofondateurs sont nommés directeur général, les actions baissent nL6N40D0QS

** Maze Therapeutics Inc MAZE.O :

BUZZ - Augmentation après les résultats positifs d'un essai clinique sur un médicament contre les maladies rénales

nL4N40D105

** Beam Therapeutics Inc BEAM.O :

BUZZ - Augmentation après qu'un médicament d'édition de gènes se soit révélé prometteur dans des maladies pulmonaires et hépatiques rares nL4N40D10W

Valeurs associées

ADMA BIOLOGICS
11,3300 USD NASDAQ -16,63%
ALEXANDRIA REIT
47,370 USD NYSE -1,60%
ARM HOLDING ADR
134,9600 USD NASDAQ -1,41%
AST SPCEMOBILE RG-A
86,9800 USD NASDAQ -1,63%
BEAM THERAPEUTIC
23,9500 USD NASDAQ -4,85%
CHEVRON
206,800 USD NYSE +0,79%
DESTINY TECH
26,3100 USD NYSE +8,72%
DEVON ENERGY
50,270 USD NYSE +3,70%
DRAFTKINGS RG-A
23,3100 USD NASDAQ -2,71%
EXXON MOBIL
165,330 USD NYSE +2,59%
GOLD FIELDS SP ADR
40,660 USD NYSE -0,68%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
13,875 USD NYSE -1,56%
JPMORGAN CHASE
292,450 USD NYSE +0,88%
MAZE THERA
49,0000 USD NASDAQ 0,00%
NANOBIOTIX SP ADS
29,2700 USD NASDAQ -4,16%
NEWMONT
99,020 USD NYSE +0,95%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,240 USD NYSE +1,56%
ON HOLDING RG-A
39,600 USD NYSE -0,65%
Pétrole Brent
99,90 USD Ice Europ -0,01%
Pétrole WTI
88,64 USD Ice Europ +0,18%
ROCKET LAB
66,0700 USD NASDAQ -2,84%
SATELLOGIC RG-A
5,3800 USD NASDAQ +8,47%
SIBANYE SP ADR
11,470 USD NYSE +1,06%
SIDUS SPACE RG-A
2,3900 USD NASDAQ -4,78%
TERNS PHARMA
50,0000 USD NASDAQ +0,79%
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