information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 15:19

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Aqua Metals, Corbus Pharma, Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 septembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à ouvrir en hausse mardi, les investisseurs anticipant les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi, tout en analysant les derniers chiffres des ventes au détail. .N

** Coreweave Inc < CRWV.O >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** ASML Holding NV < ASML.O >:

BUZZ - Les semi-conducteurs néerlandais en hausse grâce à Coreweave et Nvidia nL5N3V308H

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Les actions augmentent suite au rapport sur le cadre de l'accord avec TikTok nL3N3V30J1

** Dave & Buster's Entertainment Inc < PLAY.O >:

BUZZ - Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires n'ont pas été atteints nL6N3V30F1

** Webtoon Entertainment Inc < WBTN.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après la signature d'un accord avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques nL3N3V30JX

** Warner Bros Discovery Inc < WBD.O >:

BUZZ - TD réduit Warner Bros à "hold", citant une balance risque/récompense négative après des gains dus à des bavardages sur l'accord nL3N3V30MX

** Oscar Health Inc < OSCR.N >:

BUZZ - Chute après la vente d'une dette convertible de 355 millions de dollars nL6N3V30HY

** Neumora Therapeutics Inc < NMRA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan déclasse Neumora, citant des défis dans le développement de médicaments contre la dépression nL3N3V30NQ

** VF Corp < VFC.N >:

BUZZ - Baisse de la valeur après que Stifel l'ait rétrogradée à "hold" nL3N3V30PG

** Ferguson Enterprises Inc < FERG.N >:

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du 4ème trimestre nL3N3V30OV

** American Electric Power Company Inc < AEP.O >:

BUZZ - Mizuho réduit les prévisions sur American Electric Power nL3N3V30OE

** Alamos Gold Inc < AGI.N >:

BUZZ - BMO augmente le PT sur Alamos Gold en raison de la vente d'actifs en Turquie; les actions sont en hausse

nL3N3V30OB

** Aqua Metals Inc < AQMS.O >:

BUZZ - Hausse après un protocole d'accord avec Impossible Metals nL3N3V30SN

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc < CRBP.O >:

BUZZ - Hausse après l'attribution par la FDA américaine d'une deuxième étiquette "fast-track" pour une thérapie anticancéreuse nL3N3V30ST

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - En hausse après que Mizuho ait relevé sa prévision de croissance en raison des vents contraires liés à l'intelligence artificielle nL3N3V30QI

** EnCore energy Corp < EU.O >:

BUZZ - Gains sur la décision de demander des permis d'état pour le projet du Dakota du Sud nL3N3V30T1

** Adial Pharmaceuticals Inc < ADIL.O >:

BUZZ - Augmentation suite aux commentaires positifs de la FDA pour son étude sur les troubles de l'alcoolisme en phase avancée nL3N3V30TR

** Chemours Co < CC.N >:

BUZZ - Truist Securities augmente les prévisions sur Chemours nL3N3V30SO

** Lantern Pharma Inc < LTRN.O >:

BUZZ - Hausse après l'obtention d'un essai clinique précoce pour son médicament contre le cancer nL6N3V30LH