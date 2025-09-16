 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,61
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Aqua Metals, Corbus Pharma, Micron
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

16 septembre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à ouvrir en hausse mardi, les investisseurs anticipant les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi, tout en analysant les derniers chiffres des ventes au détail. .N

** Coreweave Inc < CRWV.O >: ** Nvidia Corp < NVDA.O >: ** ASML Holding NV < ASML.O >:

BUZZ - Les semi-conducteurs néerlandais en hausse grâce à Coreweave et Nvidia nL5N3V308H

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Les actions augmentent suite au rapport sur le cadre de l'accord avec TikTok nL3N3V30J1

** Dave & Buster's Entertainment Inc < PLAY.O >:

BUZZ - Le bénéfice trimestriel et le chiffre d'affaires n'ont pas été atteints nL6N3V30F1

** Webtoon Entertainment Inc < WBTN.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après la signature d'un accord avec Disney sur une plateforme de bandes dessinées numériques nL3N3V30JX

** Warner Bros Discovery Inc < WBD.O >:

BUZZ - TD réduit Warner Bros à "hold", citant une balance risque/récompense négative après des gains dus à des bavardages sur l'accord nL3N3V30MX

** Oscar Health Inc < OSCR.N >:

BUZZ - Chute après la vente d'une dette convertible de 355 millions de dollars nL6N3V30HY

** Neumora Therapeutics Inc < NMRA.O >:

BUZZ - J.P.Morgan déclasse Neumora, citant des défis dans le développement de médicaments contre la dépression nL3N3V30NQ

** VF Corp < VFC.N >:

BUZZ - Baisse de la valeur après que Stifel l'ait rétrogradée à "hold" nL3N3V30PG

** Ferguson Enterprises Inc < FERG.N >:

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les estimations du 4ème trimestre nL3N3V30OV

** American Electric Power Company Inc < AEP.O >:

BUZZ - Mizuho réduit les prévisions sur American Electric Power nL3N3V30OE

** Alamos Gold Inc < AGI.N >:

BUZZ - BMO augmente le PT sur Alamos Gold en raison de la vente d'actifs en Turquie; les actions sont en hausse

nL3N3V30OB

** Aqua Metals Inc < AQMS.O >:

BUZZ - Hausse après un protocole d'accord avec Impossible Metals nL3N3V30SN

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc < CRBP.O >:

BUZZ - Hausse après l'attribution par la FDA américaine d'une deuxième étiquette "fast-track" pour une thérapie anticancéreuse nL3N3V30ST

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - En hausse après que Mizuho ait relevé sa prévision de croissance en raison des vents contraires liés à l'intelligence artificielle nL3N3V30QI

** EnCore energy Corp < EU.O >:

BUZZ - Gains sur la décision de demander des permis d'état pour le projet du Dakota du Sud nL3N3V30T1

** Adial Pharmaceuticals Inc < ADIL.O >:

BUZZ - Augmentation suite aux commentaires positifs de la FDA pour son étude sur les troubles de l'alcoolisme en phase avancée nL3N3V30TR

** Chemours Co < CC.N >:

BUZZ - Truist Securities augmente les prévisions sur Chemours nL3N3V30SO

** Lantern Pharma Inc < LTRN.O >:

BUZZ - Hausse après l'obtention d'un essai clinique précoce pour son médicament contre le cancer nL6N3V30LH

Valeurs associées

ADIAL PHRMCTCLS
0,3582 USD NASDAQ +2,34%
ALAMOS GOLD RG-A
45,290 CAD TSX -1,63%
AM ELECTRIC
108,5800 USD NASDAQ -0,47%
AQUA METALS
3,7800 USD NASDAQ +5,44%
ASML HLDG
741,4000 EUR Euronext Amsterdam +1,65%
ASML HOLD NY SP ADR
876,4200 USD NASDAQ +1,05%
CHEMOURS
17,200 USD NYSE -0,52%
CORB PHRM HLDGS
10,0450 USD NASDAQ +7,20%
COREWEAVE
121,4750 USD NASDAQ +0,83%
DAVE & BUSTER'S
20,5450 USD NASDAQ -15,07%
FERGUSON ENTER
231,600 USD NYSE +7,97%
LANTERN PHARMA
4,1000 USD NASDAQ +7,61%
MICRON TECHNOLOGY
158,3900 USD NASDAQ +0,39%
NEUMORA
1,5155 USD NASDAQ -0,30%
NVIDIA
176,8587 USD NASDAQ -0,50%
ORACLE
316,340 USD NYSE +4,69%
OSCAR HEALTH RG-A
17,705 USD NYSE -5,60%
VF
14,345 USD NYSE -2,65%
WALT DISNEY
115,740 USD NYSE +0,10%
WARNER BROS RG-A
17,8900 USD NASDAQ -8,07%
WEBTOON ENTR
19,2000 USD NASDAQ +28,34%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank