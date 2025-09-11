LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, Enovix, Kroger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre -

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont ouvert en demi-teinte jeudi, après que le dernier relevé de l'inflation a maintenu la banque centrale américaine sur la voie d'une réduction des taux d'intérêt dans le courant du mois. .N

** Oracle ORCL.N : BUZZ - Prolonge ses gains après la plus forte hausse en une journée depuis 1992 [nL6N3UY0GL}

** Bitmine Immersion Technologies BMNR.A : ** Sharplink Gaming SBET.O : ** BTCS BTCS.O : ** Bit Digital BTBT.O : ** iShares ethereum Trust ETF ETHA.O :

BUZZ - Les actions liées à l'Ether augmentent alors que la cryptocurrency atteint son plus haut niveau en une semaine

** Nebius Group NBIS.O :

BUZZ - Les actions sont en hausse après une injection de capital de 3,75 milliards de dollars suite à l'accord avec Microsoft nL6N3UY0IZ

** Centene CNC.N :

BUZZ - Hausse après que la société ait déclaré que les résultats jusqu'en août étaient conformes aux prévisions de bénéfices annuels nL3N3UY0OT

** Enovix ENVX.O :

BUZZ - baisse suite à la vente d'obligations convertibles pour un montant de 300 millions de dollars nL6N3UY0KL

** Maze Therapeutics MAZE.O :

BUZZ - Les actions bondissent sur les premiers résultats d'un médicament contre les maladies rénales nL3N3UY0R1

** Holley HLLY.N :

BUZZ - Les actions chutent après la vente de la participation de l'actionnaire principal nL6N3UY0L8

** Hooker Furnishings HOFT.O :

BUZZ - Les actions chutent après une baisse des ventes au 2ème trimestre et une perte plus importante nL3N3UY0QL

** Hess Midstream HESM.N :

BUZZ - Citi ne voit pas de catalyseurs à court terme pour Hess Midstream, rétrograde l'action à 'neutre' nL6N3UY0LN

** Absci ABSI.O :

BUZZ - Hausse grâce à la collaboration avec AMD et Oracle pour la découverte de médicaments à base d'IA nL3N3UY0SA

** AbbVie ABBV.N :

BUZZ - Hausse suite à un accord avec les fabricants de la version générique d'un médicament d'immunologie nL3N3UY0SK

** Kroger KR.N :

BUZZ - Les actions augmentent après la hausse des prévisions annuelles nL6N3UY0KS

** Waystar WAY.O :

BUZZ - Les actions chutent après une offre secondaire de 709 millions de dollars par les principaux actionnaires nL6N3UY0MK

** Micron Technology MU.O :

BUZZ - Les actions augmentent après que Citigroup ait relevé ses prévisions pour le premier trimestre nL6N3UY0M6

** GRI Bio GRI.O :

BUZZ - Les actions grimpent grâce aux résultats d'un essai clinique sur les maladies pulmonaires nL3N3UY0U2

** Expand Energy EXE.O :

BUZZ - Raymond James relève les prévisions sur Expand Energy

** Apple AAPL.O :

BUZZ - D.A. Davidson rétrograde Apple à 'neutre' en raison de l'assombrissement des perspectives en matière d'intelligence artificielle nL6N3UY0MW