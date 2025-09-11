Stellantis vend une usine italienne de moteurs diesel

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Stellantis va céder le fabricant italien de moteurs diesel VM Motori aux actionnaires de l'équipementier italien Marval, a annoncé le constructeur jeudi.

Stellantis a indiqué dans un communiqué "l'achèvement de l'opération avec les actionnaires du groupe italien Marval, qui vise à promouvoir la création d'un centre national d'excellence dans le domaine de la technologie des moteurs industriels".

Stellantis n'a pas dévoilé les détails financiers de cette transaction réalisée avec Gamma Holding, une structure créée par les principaux investisseurs de Marval.

Il s'agit pour le constructeur de se recentrer sur l'automobile, alors que VM est spécialisé dans la production de moteurs pour bateaux, tracteurs, ou engins industriels, et testait des moteurs à hydrogène, a indiqué un porte-parole de Stellantis.

L'usine VM de Cento, située près de Ferrare (Emilie-Romagne, nord de l'Italie), avait aussi fabriqué de gros moteurs diesel pour les modèles américains du groupe, comme des Jeep, ou italiens comme des Maserati. Mais cette production s'était arrêtée en 2023.

Fiat-Chrysler avait racheté l'usine en 2014, avant sa fusion en 2021 avec Peugeot-Citroën pour former Stellantis.

Alors que le nombre de voitures produites par Stellantis en Italie a nettement baissé au cours des dernières années, la production de moteurs se poursuit dans les usines italiennes de Termoli et Pratola Serra (sud), a précisé le porte-parole.

Le groupe Marval, fondé en 1950 à Castellamont près de Turin (nord-ouest), est spécialisé de son côté dans la mécanique de précision pour véhicules industriels, avec quatre sites dont un en Chine et un au Royaume-Uni.

Marval est contrôlé depuis 2024 par le fonds d'investissement Azzurra Capital, du banquier d'affaires italien Stefano Marsaglia.

"Nous évaluerons attentivement le plan industriel et sa capacité à ouvrir de nouvelles perspectives de développement dans un territoire fragile de notre région (...) Nous sommes confiants quant aux nouvelles perspectives de marché", a souligné sur Facebook le vice-président de la région Emilie-Romagne, Vincenzo Colla.