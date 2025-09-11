Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu.
Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH en sont exclus.
Ces changements seront effectifs à compter du 22 septembre, précise le communiqué d'Euronext.
