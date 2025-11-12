LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AMD, IBM, Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - Les marchés à terme de Wall Street ont progressé mercredi, les investisseurs se réjouissant de la fin possible de la plus longue fermeture du gouvernement américain, tandis que les perspectives de bénéfices optimistes d'Advanced Micro Devices ont ravivé l'optimisme autour de l'intelligence artificielle. .N

** ExxonMobil Corp XOM.N :

BUZZ - Les actions Esso en France grimpent alors que North Atlantic finalise l'achat de la participation d'ExxonMobil

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - L'action monte en flèche après la présentation de grands objectifs lors de la journée des analystes nL6N3WO0DI

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Hausse après un accord de 20 ans avec le japonais Mitsui pour la fourniture de GNL nL4N3WO0MG

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 875 millions de dollars nL6N3WO0JP

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce du processeur Quantum Nighthawk nL6N3WO0JM

** Kodiak Gas Services Inc KGS.N :

BUZZ - Baisse des actions après l'annonce de la réduction de la participation d'EQT nL6N3WO0KG

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - 'All In on Orforglipron': Citi augmente le PT de Lilly sur le potentiel de la pilule orale contre l'obésité

