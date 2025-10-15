 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 087,50
+0,11%
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AMD, Bank of America, Morgan Stanley
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 13:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

15 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les fabricants de puces ayant progressé après les résultats d'ASML, tandis que les investisseurs ont analysé les nouveaux résultats des grandes banques après les rapports solides des prêteurs qui ont contribué à soulever les marchés au cours de la session précédente. .N

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les résultats stimulent les fabricants de puces américains nL3N3VW0I9

** Morgan Stanley MS.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action du troisième trimestre sont en hausse nL6N3VV0ZO

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ - Progresse après un bénéfice plus élevé au 3ème trimestre nL3N3VW0QI

** NextEra Energy Inc NEE.N :

BUZZ - Jefferies relève son objectif de cours pour NextEra Energy et maintient la note 'neutre' nL3N3VW0M4

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de GE Aerospace et anticipe une forte dynamique du marché de l'après-vente

nL3N3VW0OA

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Gains; HSBC relève son objectif de cours en raison de l'opportunité d'un accord avec OpenAI pouvant atteindre 80 milliards de dollars nL3N3VW0PH

** Papa John's International Inc PZZA.O :

BUZZ - Gains après un rapport de Reuters sur une nouvelle offre de rachat en vue d'une privatisation par Apollo

nL3N3VW0QM

** eBay Inc EBAY.O :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours d'eBay en raison de la croissance des objets de collection nL3N3VW0OD

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 2026 supérieures aux estimations nL6N3VW0NN

** EyePoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O :

BUZZ - Baisse après la fixation du prix d'une offre d'actions de 150 millions de dollars nL6N3VW0O5

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
ASML HOLD NY SP ADR
1 009,8100 USD NASDAQ +2,71%
BANK OF AMERICA
52,300 USD NYSE +4,47%
DOLLAR TREE
95,9700 USD NASDAQ +0,41%
EBAY
90,8700 USD NASDAQ -0,21%
EYEPOINT PHARMA
11,7300 USD NASDAQ -10,87%
GE AEROSPACE
300,400 USD NYSE +0,12%
MORGAN STANLEY
162,700 USD NYSE +4,70%
NEXTERA ENERGY
85,780 USD NYSE +1,35%
PAPA JOHNS INTL
53,2500 USD NASDAQ +9,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

