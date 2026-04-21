information fournie par Reuters • 21/04/2026 à 13:47

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Amazon, Tractor Supply, RTX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mardi, l'optimisme renouvelé sur l'intelligence artificielle ayant soutenu les marchés malmenés par les rebondissements répétés liés aux gros titres concernant le conflit au Moyen-Orient . .N

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - La passation de pouvoir met l'accent sur les ambitions en matière d'intelligence artificielle nL4N4140N3

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - recule après avoir retiré ses prévisions de bénéfices annuels nL4N4140M9

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Les actions grimpent après l'engagement de 25 milliards de dollars envers Anthropic pour le développement de l'IA nL6N4140KG

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Devrait annoncer une hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mardi nL6N41316M

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Le titre monte, le bénéfice du premier trimestre dépassant les estimations de Wall Street nL4N4140TJ

** Fermi Inc FRMI.O :

BUZZ - L'ex-PDG demande la vente de Fermi; les actions augmentent nL6N4140N8

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar se raffermit et que les investisseurs surveillent les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N4140P2

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Le titre monte après des résultats du 1er trimestre en hausse nL4N4140WT

** Humana Inc HUM.N :

** CVS Health Corp CVS.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Les actions des assureurs santé américains augmentent après que UnitedHealth ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4140R7

** Spruce Biosciences Inc SPRB.O :

BUZZ - Recul après une vente d'actions de 60 millions de dollars nL6N4140RR

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Le titre gagne du terrain après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL6N4140RQ

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Le titre grimpe suite à des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4140WF

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - En hausse; DA Davidson l'a initié avec la note 'achat' nL4N4140YL

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après un résultat trimestriel supérieur aux attentes et des prévisions annuelles optimistes nL4N4140SK

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires nL6N4140S6

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - chute après des résultats trimestriels décevants

nL6N4140SM

** Northern Trust Corp NTRS.O :

BUZZ - Le titre monte après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N4140SQ

** AXT Inc AXTI.O :

BUZZ - Recul après une levée de fonds de 550 millions de dollars nL6N4140SF