NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 115,50
-0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Amazon, Nvidia, MongoDB
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq ont entamé le mois de novembre sur des bases plus solides lundi, après qu'une série d'accords sur l'intelligence artificielle a stimulé les sociétés à mégacapitalisation Amazon et Nvidia, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

À 10 h 30 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,83 % à 47 167,30. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,24 % à 6 824,03, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,24 % à 23 782,53.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.OQ , en hausse de 15,9% ** Kenvue Inc KVUE.N , +15,6% ** Amazon.com Inc AMZN.OQ , +4,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Kimberly-Clark Corp KMB.OQ , en baisse de 13,1% ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en baisse de 7,7% ** Moderna Inc MRNA.OQ , en baisse de 6,3%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Resolute Holdings Management Inc RHLD.N , en hausse de 83,3% ** Generation Essentials Group TGE.N , en hausse de 47,9% ** Pediatrix Medical Group Inc MD.N , en hausse de 16,7%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Sable Offshore Corp SOC.N , en baisse de 25,9% * Emergent BioSolutions Inc ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , en baisse de 15,5% ** Alto Neuroscience Inc ANRO.N , en baisse de 15,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** MSP Recovery Inc MSPR.OQ , en hausse de 349,8% ** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.OQ , en hausse de 81,1% ** Phio Pharmaceuticals Corp PHIO.OQ , +48,3%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Uniqure NV QURE.OQ , en baisse de 58,8% ** Nomadar Corp NOMA.OQ , en baisse de 50,0% ** Globalink Investment Inc ALPS.OQ , en baisse de 48,4%

** Micron Technology Inc MU.O : ** SanDisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung a retardé la tarification de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action bondit grâce à un accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft pour le cloud IA nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars de la part de Kimberly-Clark nL4N3WF114

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - L'action chute suite à la fusion avec Civitas d'un montant de 12,8 milliards de dollars nL4N3WF135

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - L'action chute après l'acquisition de Kenvue pour 48,7 milliards de dollars nL6N3WF0JF

** Southern Co SO.N :

BUZZ - L'action baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - L'action monte suite à l'acquisition de PurgeRite pour 1 milliard de dollars nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - L'action monte après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - L'action glisse après que la FDA a déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - L'action baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars

nL6N3WF0GD

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - L'action progresse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - L'action baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0JD

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - L'action progresse grâce au partenariat avec Uber

nL6N3QU0IZ

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

nL4N3WF0WB

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - L'action baisse après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars nL6N3WF0HC

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - D.A. Davidson relève le PT de Caterpillar après des résultats solides au troisième trimestre nL4N3WF0XU

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - L'action grimpe après l'accord de 38 milliards de dollars entre AWS et OpenAI nL6N3WF0J5

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - L'action chute après que Pfizer a intenté un second procès contre la société et Novo nL6N3WF0IQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - L'action progresse après que les États-Unis ont autorisé Microsoft à exporter ses puces d'IA dans les Émirats arabes unis nL4N3WF0SZ

** Alexander's Inc ALX.N :

BUZZ - L'action chute suite à une baisse du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3WF13A

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - L'action monte, la société de logiciels s'attendant à des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nommant un nouveau directeur général nL4N3WF13G

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - L'action chute après que la FDA américaine a refusé d'approuver un médicament contre l'arthrite nL4N3WF14G

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
41,310 USD NYSE -0,98%
ALVOTECH
5,0986 USD NASDAQ -33,35%
AMAZON.COM
255,2114 USD NASDAQ +4,50%
BEYOND MEAT
1,3750 USD NASDAQ -16,92%
CATERPILLAR
572,195 USD NYSE -0,88%
CIVITAS RES
28,785 USD NYSE -0,16%
CMS ENERGY CORP
72,430 USD NYSE -1,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 416,32 Pts Index Ex -0,31%
EATON CORP -NPV-
383,645 USD NYSE +0,54%
EMERGENT BIOSOLU
10,550 USD NYSE -15,46%
FRESHPET
53,8700 USD NASDAQ +9,47%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
IDEXX LABS
712,4850 USD NASDAQ +13,18%
IREN LTD
65,8900 USD NASDAQ +8,46%
KENVUE
16,655 USD NYSE +15,86%
KIMBERLY-CLARK
104,9400 USD NASDAQ -12,34%
METSERA
61,2700 USD NASDAQ -2,81%
MICRON TECHNOLOGY
234,4600 USD NASDAQ +4,78%
MONGODB-A
363,4700 USD NASDAQ +1,01%
NASDAQ Composite
23 828,55 Pts Index Ex +0,44%
NVIDIA
208,2901 USD NASDAQ +2,86%
ON SEMICONDUCTOR
49,8400 USD NASDAQ -0,48%
PEDIATRIX MEDICA
19,910 USD NYSE +17,26%
Pétrole Brent
65,16 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
61,37 USD Ice Europ +0,82%
S&P 500 INDEX
6 848,49 Pts CBOE +0,12%
SANDISK
197,2900 USD NASDAQ -1,02%
SEAGATE HLDGS
263,3700 USD NASDAQ +2,93%
SM ENERGY
19,685 USD NYSE -5,77%
SOUTHERN CO
92,590 USD NYSE -1,56%
TOAST RG-A
35,950 USD NYSE -0,53%
UNIQURE
31,8050 USD NASDAQ -53,01%
VERTV HOLDINGS RG-A
191,765 USD NYSE -0,53%
WESTERN DIGITAL
155,6178 USD NASDAQ +3,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
