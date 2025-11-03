LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Amazon, Nvidia, MongoDB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - Le S&P 500 et le Nasdaq ont entamé le mois de novembre sur des bases plus solides lundi, après qu'une série d'accords sur l'intelligence artificielle a stimulé les sociétés à mégacapitalisation Amazon et Nvidia, tandis que les actions de Kenvue ont grimpé en flèche après l'accord de rachat de Kimberly-Clark. .N

À 10 h 30 HNE, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,83 % à 47 167,30. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,24 % à 6 824,03, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,24 % à 23 782,53.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** IDEXX Laboratories Inc IDXX.OQ , en hausse de 15,9% ** Kenvue Inc KVUE.N , +15,6% ** Amazon.com Inc AMZN.OQ , +4,4%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Kimberly-Clark Corp KMB.OQ , en baisse de 13,1% ** Charter Communications Inc CHTR.OQ , en baisse de 7,7% ** Moderna Inc MRNA.OQ , en baisse de 6,3%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Resolute Holdings Management Inc RHLD.N , en hausse de 83,3% ** Generation Essentials Group TGE.N , en hausse de 47,9% ** Pediatrix Medical Group Inc MD.N , en hausse de 16,7%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Sable Offshore Corp SOC.N , en baisse de 25,9% * Emergent BioSolutions Inc ** Emergent BioSolutions Inc EBS.N , en baisse de 15,5% ** Alto Neuroscience Inc ANRO.N , en baisse de 15,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** MSP Recovery Inc MSPR.OQ , en hausse de 349,8% ** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.OQ , en hausse de 81,1% ** Phio Pharmaceuticals Corp PHIO.OQ , +48,3%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Uniqure NV QURE.OQ , en baisse de 58,8% ** Nomadar Corp NOMA.OQ , en baisse de 50,0% ** Globalink Investment Inc ALPS.OQ , en baisse de 48,4%

** Micron Technology Inc MU.O : ** SanDisk Corp SNDK.O : ** Western Digital Corp WDC.O : ** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Les actions des fabricants américains de puces mémoire augmentent après que Samsung a retardé la tarification de la DDR5 nL6N3WF0D2

** IREN Ltd IREN.O :

BUZZ - L'action bondit grâce à un accord de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft pour le cloud IA nL4N3WF0ML

** Kenvue Inc KVUE.N :

BUZZ - En passe de connaître sa meilleure journée après l'accord de rachat de 48,7 milliards de dollars de la part de Kimberly-Clark nL4N3WF114

** SM Energy Co SM.N : ** Civitas Resources Inc CIVI.N :

BUZZ - L'action chute suite à la fusion avec Civitas d'un montant de 12,8 milliards de dollars nL4N3WF135

** Kimberly-Clark Corp KMB.O :

BUZZ - L'action chute après l'acquisition de Kenvue pour 48,7 milliards de dollars nL6N3WF0JF

** Southern Co SO.N :

BUZZ - L'action baisse après avoir dévoilé un plan d'offre d'unités d'actions de 1,75 milliard de dollars nL6N3WF0FN

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - L'action monte suite à l'acquisition de PurgeRite pour 1 milliard de dollars nL4N3WF0P6

** Eaton Corporation PLC ETN.N :

BUZZ - Les actions chutent après un accord de 9,5 milliards de dollars pour acheter Boyd Thermal nL4N3WF0R4

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - L'action monte après une augmentation des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3WF0KP

** UniQure NV QURE.O :

BUZZ - L'action glisse après que la FDA a déclaré des données cliniques inadéquates pour le traitement de la maladie de Huntington nL4N3WF0TC

** IMAX Corp IMAX.N :

BUZZ - L'action baisse après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 220 millions de dollars

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - TD Cowen relève le PT d'Alaska Air, voit une reprise malgré les vents contraires liés au carburant et aux technologies de l'information nL3N3VX0N0

** Freshpet Inc FRPT.O :

BUZZ - L'action progresse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WF0TM

** Beyond Meat Inc BYND.O :

BUZZ - L'action baisse après le report de la publication des résultats trimestriels nL6N3WF0JD

** Toast Inc TOST.N :

BUZZ - L'action progresse grâce au partenariat avec Uber

** ON Semiconductor Corp ON.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs

** CMS Energy Corp CMS.N :

BUZZ - L'action baisse après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars nL6N3WF0HC

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - D.A. Davidson relève le PT de Caterpillar après des résultats solides au troisième trimestre nL4N3WF0XU

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - L'action grimpe après l'accord de 38 milliards de dollars entre AWS et OpenAI nL6N3WF0J5

** Metsera Inc MTSR.O :

BUZZ - L'action chute après que Pfizer a intenté un second procès contre la société et Novo nL6N3WF0IQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - L'action progresse après que les États-Unis ont autorisé Microsoft à exporter ses puces d'IA dans les Émirats arabes unis nL4N3WF0SZ

** Alexander's Inc ALX.N :

BUZZ - L'action chute suite à une baisse du bénéfice du 3ème trimestre nL4N3WF13A

** MongoDB Inc MDB.O :

BUZZ - L'action monte, la société de logiciels s'attendant à des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre et nommant un nouveau directeur général nL4N3WF13G

** Alvotech SA ALVO.O :

BUZZ - L'action chute après que la FDA américaine a refusé d'approuver un médicament contre l'arthrite nL4N3WF14G