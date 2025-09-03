LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Zscaler, Mineurs d'or

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
3 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont rebondi mercredi, Alphabet étant à l'origine des gains de certaines actions à grande capitalisation, tandis que les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement baissé avant les données sur le marché du travail qui seront publiées plus tard dans la journée. .N
** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Apple Inc < AAPL.O >:
BUZZ - Les actions augmentent après une décision de concurrence nL4N3UQ0JA
** Zscaler Inc < ZS.O >:
BUZZ - Les actions sont en hausse car les prévisions de revenus sont supérieures à celles du consensus nL4N3UQ0JY
** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un record sur les paris de baisse des taux, les problèmes commerciaux nL4N3UQ0KK
** Lyft Inc < LYFT.O >:
BUZZ - Stable après la vente d'une dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3UQ0ID
** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >: ** APA Corp < APA.O >:
BUZZ - Les sociétés énergétiques en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle augmentation de la production
nL4N3UQ0NF
** Mineralys Therapeutics Inc < MLYS.O >:
BUZZ - baisse après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3UQ0J6
** Smartkem Inc < SMTK.O >:
BUZZ - Recul après une hausse record nL4N3UQ0OA
** Air Lease Corp < AL.N >:
BUZZ - Deutsche Bank déclasse Air Lease après une acquisition de 7,4 milliards de dollars nL6N3UQ0E0
** Nova Ltd < NVMI.O >:
BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après que la vente d'obligations convertibles ait été augmentée à 650 millions de dollars nL6N3UQ0JN
** Macy's Inc < M.N >:
BUZZ - Hausse après avoir relevé les prévisions annuelles
nL4N3UQ0NE
** Polestar Automotive Holding UK PLC < PSNY.O >:
BUZZ - baisse suite à une perte trimestrielle plus importante nL4N3UQ0QK
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer