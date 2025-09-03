 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Zscaler, Mineurs d'or
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 septembre - Les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont rebondi mercredi, Alphabet étant à l'origine des gains de certaines actions à grande capitalisation, tandis que les contrats à terme du Dow Jones ont légèrement baissé avant les données sur le marché du travail qui seront publiées plus tard dans la journée. .N

** Alphabet Inc < GOOGL.O >: ** Apple Inc < AAPL.O >:

BUZZ - Les actions augmentent après une décision de concurrence nL4N3UQ0JA

** Zscaler Inc < ZS.O >:

BUZZ - Les actions sont en hausse car les prévisions de revenus sont supérieures à celles du consensus nL4N3UQ0JY

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que le lingot atteint un record sur les paris de baisse des taux, les problèmes commerciaux nL4N3UQ0KK

** Lyft Inc < LYFT.O >:

BUZZ - Stable après la vente d'une dette convertible de 450 millions de dollars nL6N3UQ0ID

** Chevron Corp < CVX.N >: ** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >: ** APA Corp < APA.O >:

BUZZ - Les sociétés énergétiques en baisse alors que l'OPEP+ envisage une nouvelle augmentation de la production

nL4N3UQ0NF

** Mineralys Therapeutics Inc < MLYS.O >:

BUZZ - baisse après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3UQ0J6

** Smartkem Inc < SMTK.O >:

BUZZ - Recul après une hausse record nL4N3UQ0OA

** Air Lease Corp < AL.N >:

BUZZ - Deutsche Bank déclasse Air Lease après une acquisition de 7,4 milliards de dollars nL6N3UQ0E0

** Nova Ltd < NVMI.O >:

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent après que la vente d'obligations convertibles ait été augmentée à 650 millions de dollars nL6N3UQ0JN

** Macy's Inc < M.N >:

BUZZ - Hausse après avoir relevé les prévisions annuelles

nL4N3UQ0NE

** Polestar Automotive Holding UK PLC < PSNY.O >:

BUZZ - baisse suite à une perte trimestrielle plus importante nL4N3UQ0QK

