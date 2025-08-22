information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 15:44

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Xpeng, Ross Store

22 août - Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en hausse vendredi après une récente série de pertes, les investisseurs attendant le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole pour obtenir des indications sur la trajectoire des taux d'intérêt.

** Xpeng Inc < XPEV.N >:

BUZZ - Les actions atteignent un pic de 5 mois après l'achat d'actions par le président nL1N3UE04D

** Workday Inc < WDAY.O >:

BUZZ - Baisse des perspectives de revenus d'abonnement au 3ème trimestre nL4N3UE0IE

** Zoom Communications Inc < ZM.O >:

BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses perspectives sur la demande des entreprises nL4N3UE0J5

** Alphabet Inc < GOOGL.O >:

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un accord de 10 milliards de dollars entre Meta et Google Cloud nL4N3UE0KN

** Newmont Corp < NEM.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >: ** Sibanye Stillwater Ltd < SBSW.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que les prix du lingot sont en baisse à cause de la fermeté du dollar américain

** Nvidia Corp < NVDA.O >:

BUZZ - chute suite à l'annonce de l'arrêt de la production de puces H20 par les fournisseurs nL4N3U70RI

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - GLJ critique l'argumentaire "héroïque" de Tesla

** Ross Store Inc < ROST.O >:

BUZZ - La société monte après avoir dépassé ses prévisions de bénéfices nL6N3UE0F9

** Cameco Corp < CCJ.N >: ** Denison Mines Corp < DNN.N >:

** NexGen Energy Ltd < NXE.N >:

BUZZ - La Banque Scotia voit des perspectives positives pour le marché de l'uranium, recommande des actions sélectionnées

** Incannex Healthcare Inc < IXHL.O >:

BUZZ - Le programme de rachat d'actions de 20 millions de dollars a fait un bond nL4N3UE0SD

** BJ's Wholesale Club Holdings Inc < BJ.N >:

BUZZ - Baisse après une baisse des ventes trimestrielles

** Ubiquiti Inc < UI.N >:

BUZZ - bondit après des résultats trimestriels supérieurs à la moyenne nL4N3UE0SJ

** AstraZeneca PLC < AZN.O >: ** Merck & Co Inc < MRK.N >:

BUZZ - Les Philippines devraient devenir un centre pharmaceutique régional, selon Fitch nL6N3UE0GV