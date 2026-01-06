information fournie par Reuters • 06/01/2026 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alkermes, Ball Corp, NovaBridge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 janvier - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte ce mardi, les investisseurs prenant un peu de repos après que les principaux indices aient enregistré leurs plus fortes hausses intrajournalières depuis des semaines lors de la séance précédente, tandis que les marchés se préparaient à une semaine riche en rapports sur l'emploi. .N

** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

BUZZ - MS favorise les 'gagnants structurels' dans les ingrédients, réduit DSM, augmente Givaudan nL6N3Y70FD

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - L'action bondit grâce à l'amélioration des perspectives de ventes pour le troisième trimestre

nL6N3Y70CF

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Remontée après le lancement de la puce Panther Lake AI pour les ordinateurs portables nL4N3Y70L9

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix augmentent suite aux paris sur la réduction des taux d'intérêt

nL6N3Y70L9

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Gains après l'accord de 4,7 milliards de dollars pour l'achat de Cogentrix Energy nL6N3Y70KU

** OneStream Inc OS.O :

BUZZ - bondit après que Bloomberg News ait rapporté que Hg Capital envisageait une acquisition nL6N3Y70K6

** Aeva Technologies Inc AEVA.O :

BUZZ - L'action s'envole grâce à l'accord sur les capteurs de Nvidia nL6N3Y70MG

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - S'envole suite à un partenariat avec OpenAI

nL6N3Y70LT

** Rentokil Initial PLC RTO.N : ** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - MS reste optimiste sur les services aux entreprises en Europe pour 2026 nL8N3Y70BY

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre l'asthme se soit révélé prometteur lors d'un premier essai

nL4N3Y70N9

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - L'acquisition par Fairfax Financial d'une participation de 22% fait grimper le cours de l'action

nL6N3Y70NI

** AngioDynamics Inc ANGO.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation des prévisions de ventes annuelles nL6N3Y70NP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - L'action recule légèrement après l'annonce d'un placement d'actions de 350 millions de dollars nL6N3Y70NV

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Berenberg relève son objectif de cours pour Albemarle

nL6N3Y70LZ

** Jackson Financial Inc JXN.N :

BUZZ - Hausse après un investissement de 500 millions de dollars de TPG nL6N3Y70NS

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - JP Morgan relève son objectif de cours pour Wells Fargo en raison d'un optimisme sur la croissance des revenus d'intérêts nets nL4N3Y70P3

** Alumis Inc ALMS.O :

BUZZ - L'action bondit après que le médicament contre les maladies de la peau ait atteint son objectif principal lors des essais de phase avancée nL4N3Y70QN

** Realty Income Corp O.N :

BUZZ - baisse après la vente d'une obligation convertible de 750 millions de dollars nL6N3Y70PA

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre la narcolepsie ait reçu la désignation de thérapie innovante de la FDA nL4N3Y70QW

** Ball Corp BALL.N :

BUZZ - L'action monte après que Citigroup ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL6N3Y70ON

** Globe Life Inc GL.N :

BUZZ - Baisse après la révision à la baisse de la notation par Evercore ISI nL6N3Y70OQ

** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre l'inflammation se soit révélé prometteur lors d'un premier essai

nL4N3Y70RD

** Genprex Inc GNPX.O :

BUZZ - L'action progresse après que la thérapie génique contre le diabète se soit avérée prometteuse lors d'essais sur des animaux nL4N3Y70RP

** Eli Lilly and Co LLY.N : ** Vertex Inc VRTX.O : ** Gilead Sciences Inc GILD.O : ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Citi voit un élan dans la pharmacie et la biotechnologie américaines jusqu'en 2026, et met à jour les notations des meilleurs choix nL4N3Y70PF

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Truist commence la couverture avec une recommandation 'conserver'; les actions augmentent nL4N3Y70R4

** NovaBridge Biosciences NBP.O :

BUZZ - Les actions augmentent car un médicament contre le cancer s'avère prometteur lors d'un premier essai nL4N3Y70SV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Truist initie la couverture de Palantir avec une recommandation 'acheter' nL4N3Y70RN

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** State Street Corp STT.N : ** Bank of New York Mellon Corp BK.N : ** Northern Trust Corp NTRS.O :

BUZZ - Le décalage du marché devrait stimuler les bénéfices des banques fiduciaires américaines au quatrième trimestre; un ralentissement est signalé pour 2026 nL6N3Y70QC

*newmont Corp NEM.N : * Gold Fields Ltd GFI.N : * Newmont Corp

NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or atteignent un niveau record alors que les risques géopolitiques et les paris sur la réduction de la Fed stimulent la demande nL4N3Y70TH

** American International Group Inc AIG.N :

BUZZ - Le directeur général quitte ses fonctions et devient président exécutif; les actions chutent nL4N3Y70TR

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Truist initie la couverture d'Accenture avec une recommandation 'acheter' nL6N3Y70PW

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Truist initie la couverture d'Intuit avec une recommandation 'acheter' nL4N3Y70U5