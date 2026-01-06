 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alkermes, Ball Corp, NovaBridge
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

6 janvier - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte ce mardi, les investisseurs prenant un peu de repos après que les principaux indices aient enregistré leurs plus fortes hausses intrajournalières depuis des semaines lors de la séance précédente, tandis que les marchés se préparaient à une semaine riche en rapports sur l'emploi. .N

** International Flavors & Fragrances Inc IFF.N :

BUZZ - MS favorise les 'gagnants structurels' dans les ingrédients, réduit DSM, augmente Givaudan nL6N3Y70FD

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - L'action bondit grâce à l'amélioration des perspectives de ventes pour le troisième trimestre

nL6N3Y70CF

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Remontée après le lancement de la puce Panther Lake AI pour les ordinateurs portables nL4N3Y70L9

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix augmentent suite aux paris sur la réduction des taux d'intérêt

nL6N3Y70L9

** Vistra Corp VST.N :

BUZZ - Gains après l'accord de 4,7 milliards de dollars pour l'achat de Cogentrix Energy nL6N3Y70KU

** OneStream Inc OS.O :

BUZZ - bondit après que Bloomberg News ait rapporté que Hg Capital envisageait une acquisition nL6N3Y70K6

** Aeva Technologies Inc AEVA.O :

BUZZ - L'action s'envole grâce à l'accord sur les capteurs de Nvidia nL6N3Y70MG

** Zeta Global Holdings Corp ZETA.N :

BUZZ - S'envole suite à un partenariat avec OpenAI

nL6N3Y70LT

** Rentokil Initial PLC RTO.N : ** Ferguson Enterprises Inc FERG.N :

BUZZ - MS reste optimiste sur les services aux entreprises en Europe pour 2026 nL8N3Y70BY

** Apogee Therapeutics Inc APGE.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre l'asthme se soit révélé prometteur lors d'un premier essai

nL4N3Y70N9

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - L'acquisition par Fairfax Financial d'une participation de 22% fait grimper le cours de l'action

nL6N3Y70NI

** AngioDynamics Inc ANGO.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation des prévisions de ventes annuelles nL6N3Y70NP

** Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O :

BUZZ - L'action recule légèrement après l'annonce d'un placement d'actions de 350 millions de dollars nL6N3Y70NV

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - Berenberg relève son objectif de cours pour Albemarle

nL6N3Y70LZ

** Jackson Financial Inc JXN.N :

BUZZ - Hausse après un investissement de 500 millions de dollars de TPG nL6N3Y70NS

** Wells Fargo & Co WFC.N :

BUZZ - JP Morgan relève son objectif de cours pour Wells Fargo en raison d'un optimisme sur la croissance des revenus d'intérêts nets nL4N3Y70P3

** Alumis Inc ALMS.O :

BUZZ - L'action bondit après que le médicament contre les maladies de la peau ait atteint son objectif principal lors des essais de phase avancée nL4N3Y70QN

** Realty Income Corp O.N :

BUZZ - baisse après la vente d'une obligation convertible de 750 millions de dollars nL6N3Y70PA

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre la narcolepsie ait reçu la désignation de thérapie innovante de la FDA nL4N3Y70QW

** Ball Corp BALL.N :

BUZZ - L'action monte après que Citigroup ait relevé sa recommandation à 'acheter' nL6N3Y70ON

** Globe Life Inc GL.N :

BUZZ - Baisse après la révision à la baisse de la notation par Evercore ISI nL6N3Y70OQ

** Aclaris Therapeutics Inc ACRS.O :

BUZZ - L'action progresse après que le médicament contre l'inflammation se soit révélé prometteur lors d'un premier essai

nL4N3Y70RD

** Genprex Inc GNPX.O :

BUZZ - L'action progresse après que la thérapie génique contre le diabète se soit avérée prometteuse lors d'essais sur des animaux nL4N3Y70RP

** Eli Lilly and Co LLY.N : ** Vertex Inc VRTX.O : ** Gilead Sciences Inc GILD.O : ** Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

BUZZ - Citi voit un élan dans la pharmacie et la biotechnologie américaines jusqu'en 2026, et met à jour les notations des meilleurs choix nL4N3Y70PF

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - Truist commence la couverture avec une recommandation 'conserver'; les actions augmentent nL4N3Y70R4

** NovaBridge Biosciences NBP.O :

BUZZ - Les actions augmentent car un médicament contre le cancer s'avère prometteur lors d'un premier essai nL4N3Y70SV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Truist initie la couverture de Palantir avec une recommandation 'acheter' nL4N3Y70RN

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** State Street Corp STT.N : ** Bank of New York Mellon Corp BK.N : ** Northern Trust Corp NTRS.O :

BUZZ - Le décalage du marché devrait stimuler les bénéfices des banques fiduciaires américaines au quatrième trimestre; un ralentissement est signalé pour 2026 nL6N3Y70QC

*newmont Corp NEM.N : * Gold Fields Ltd GFI.N : * Newmont Corp

NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or atteignent un niveau record alors que les risques géopolitiques et les paris sur la réduction de la Fed stimulent la demande nL4N3Y70TH

** American International Group Inc AIG.N :

BUZZ - Le directeur général quitte ses fonctions et devient président exécutif; les actions chutent nL4N3Y70TR

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Truist initie la couverture d'Accenture avec une recommandation 'acheter' nL6N3Y70PW

** Intuit Inc INTU.O :

BUZZ - Truist initie la couverture d'Intuit avec une recommandation 'acheter' nL4N3Y70U5

Valeurs associées

ACCENTURE-A
263,960 USD NYSE 0,00%
ACLARIS THERAP
2,7200 USD NASDAQ +2,64%
AEVA TECH
15,9850 USD NASDAQ +22,12%
ALBEMARLE
146,120 USD NYSE 0,00%
ALKERMES
28,3000 USD NASDAQ +1,07%
ALUMIS
20,1523 USD NASDAQ +142,51%
AMERICAN INTL GR
84,420 USD NYSE 0,00%
ANGIODYNAMICS
12,3750 USD NASDAQ -6,46%
ANGLOGOLD ASH
88,480 USD NYSE 0,00%
APOGEE THERAP
73,9350 USD NASDAQ -4,61%
BALL
53,930 USD NYSE 0,00%
BANK OF NY MELLON
121,050 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
18,770 USD NYSE +0,81%
COREWEAVE
77,1910 USD NASDAQ +0,43%
CRINETICS PHARMA
46,1050 USD NASDAQ -4,31%
ELI LILLY & CO
1 041,440 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,775 USD NYSE 0,00%
FERGUSON ENTER
227,570 USD NYSE 0,00%
GENPREX
1,7916 USD NASDAQ -0,47%
GILEAD SCIENCES
119,8050 USD NASDAQ +1,27%
GLOBE LIFE
140,630 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
44,440 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,290 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
19,725 USD NYSE 0,00%
INTEL
39,1046 USD NASDAQ -0,67%
INTL FLAVORS&FRA
66,980 USD NYSE 0,00%
INTUIT
635,7925 USD NASDAQ +0,31%
JACKSN FINL RG-A
109,800 USD NYSE 0,00%
JPMORGAN CHASE
334,100 USD NYSE 0,00%
MICROCHIP TECH
70,9700 USD NASDAQ +5,83%
NEWMONT
104,650 USD NYSE +1,05%
NORTHERN TRUST
143,8850 USD NASDAQ -0,08%
ONESTREAM RG-A
23,0210 USD NASDAQ +25,18%
PALANTIR TECHNOLOGIES
176,3440 USD NASDAQ +1,32%
REALTY INCOME REIT
57,880 USD NYSE 0,00%
REGENERON PHARMA
777,1600 USD NASDAQ +1,83%
STATE STREET
132,990 USD NYSE 0,00%
UNDER ARMOUR RG-A
5,425 USD NYSE 0,00%
VERTEX PHARMACEU
462,7400 USD NASDAQ +3,11%
VISTRA
162,965 USD NYSE 0,00%
WELLS FARGO
96,400 USD NYSE 0,00%
ZETA GLBL HLDG RG-A
23,110 USD NYSE +6,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
