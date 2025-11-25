 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 006,24
+0,59%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Spotify, Alphabet
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

25 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, s'éloignant du rallye alimenté par la technologie à Wall Street lors de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient les données économiques et les résultats qui pourraient donner une idée de la résilience du consommateur américain. .N

** Dr Reddy's Laboratories Ltd RDY.N :

BUZZ - Hausse après l'autorisation de mise sur le marché de l'UE pour un biosimilaire contre l'ostéoporose nL4N3X108O

** Zoom Communications Inc ZM.O :

BUZZ - Les actions augmentent alors que la demande liée à l'IA entraîne une hausse des prévisions annuelles nL6N3X10IT

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Hausse suite à l'inclusion dans le S&P 500

nL4N3X10HW

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Les actions augmentent après un rapport selon lequel la société est en pourparlers avec Meta pour fournir des puces d'intelligence artificielle nL6N3X10J2

** Symbotic Inc SYM.O :

BUZZ - Hausse grâce à un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux attentes nL6N3X10KT

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis augmentent grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

nL6N3X10MB

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar se renforce et que les investisseurs attendent les données économiques américaines nL4N3WT0WR

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'or sont en baisse, les prix des lingots reculent en raison de la fermeté du dollar américain

nL4N3X10N3

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

BUZZ - Bondit après que la société a fourni ses perspectives pour l'exercice 2026 nL6N3X10MZ

** Spotify Technology SA SPOT.N :

BUZZ - Hausse après un rapport sur les hausses de prix des abonnements aux États-Unis nL4N3X10P0

** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O :

BUZZ - Gains après l'initiation d'une couverture avec une note de 'surpondération' par Piper Sandler nL4N3X10P2

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Berenberg abaisse l'objectif d'Air Products et signale les risques liés au projet en Louisiane nL6N3X10NW

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
256,420 USD NYSE -0,34%
ALIBABA GRP SP ADR
160,890 USD NYSE +5,20%
ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
ANGLOGOLD ASH
83,955 USD NYSE +5,19%
COEUR MINING
14,880 USD NYSE +6,36%
ESPERION THERAP
3,1700 USD NASDAQ +2,92%
FLUENCE ENERGY RG-A
15,8000 USD NASDAQ +2,60%
GOLD FIELDS SP ADR
40,580 USD NYSE +5,54%
HARMONY GOLD SP ADR
17,785 USD NYSE +6,95%
HECLA MINING
14,460 USD NYSE +8,11%
NEWMONT
86,560 USD NYSE +3,69%
SANDISK
226,9600 USD NASDAQ +13,33%
SPOTIFY TECH
585,090 USD NYSE +0,25%
SYMBOTIC RG-A
55,4600 USD NASDAQ +3,39%
ZOOM COM RG-A
78,6000 USD NASDAQ -0,04%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank