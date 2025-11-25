LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Spotify, Alphabet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, s'éloignant du rallye alimenté par la technologie à Wall Street lors de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient les données économiques et les résultats qui pourraient donner une idée de la résilience du consommateur américain. .N

** Dr Reddy's Laboratories Ltd RDY.N :

** Zoom Communications Inc ZM.O :

** SanDisk Corp SNDK.O :

BUZZ - Hausse suite à l'inclusion dans le S&P 500

** Alphabet Inc GOOGL.O :

** Symbotic Inc SYM.O :

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions cotées aux États-Unis augmentent grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.N :

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les actions des mineurs d'or sont en baisse, les prix des lingots reculent en raison de la fermeté du dollar américain

** Fluence Energy Inc FLNC.O :

** Spotify Technology SA SPOT.N :

** Esperion Therapeutics Inc ESPR.O :

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

