LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Accenture, entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont glissé jeudi alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt cette année. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - baisse après les résultats du 2ème trimestre, plans de dépenses plus élevés nL4N4070R6

** Align Technology Inc ALGN.O :

BUZZ - Progresse après qu'un rapport indique qu'Elliott construit une participation dans l'entreprise dentaire

nL4N4070YN

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis chutent après que les revenus trimestriels aient manqué les estimations

nL4N4070ZQ

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Chute suite à une baisse des perspectives de revenus

nL6N4070PN

** SouthState Bank Corp SSB.N :

BUZZ - Hovde attribue une note de "surperformance" à l'action après son récent recul nL6N4070PQ

** Embecta Corp EMBC.O :

BUZZ - Augmente après avoir accepté d'acheter le fabricant britannique d'appareils Owen Mumford nL4N40712K

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Monte après l'extension d'un essai clinique sur le cancer du sein en phase avancée nL4N40711S

** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N :

BUZZ - Glisse alors que les actionnaires se déchargent dans une offre secondaire de 186 millions de dollars nL6N4070R7

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Recule après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre nL4N40714L

** AC Immune SA ACIU.O :

BUZZ - En hausse car les premières données montrent qu'un nouveau scanner cérébral peut détecter les protéines de la démence nL4N40714Z

** i-80 Gold Corp IAUX.N :

BUZZ - Chute après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 250 millions de dollars nL6N4060P8

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie augmentent alors que le pétrole dépasse les 119 dollars le baril

nL4N40718D

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots chutent à cause du ton hawkish de la Fed nL4N3ZX1EH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N4070NS

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge chutant à cause de la hausse du pétrole et de la force du dollar américain nL4N40711E