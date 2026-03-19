LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Accenture, entreprises du secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont glissé jeudi alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt cette année. .N
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - baisse après les résultats du 2ème trimestre, plans de dépenses plus élevés nL4N4070R6
** Align Technology Inc ALGN.O :
BUZZ - Progresse après qu'un rapport indique qu'Elliott construit une participation dans l'entreprise dentaire
nL4N4070YN
** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :
BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis chutent après que les revenus trimestriels aient manqué les estimations
nL4N4070ZQ
** Canadian Solar Inc CSIQ.O :
BUZZ - Chute suite à une baisse des perspectives de revenus
nL6N4070PN
** SouthState Bank Corp SSB.N :
BUZZ - Hovde attribue une note de "surperformance" à l'action après son récent recul nL6N4070PQ
** Embecta Corp EMBC.O :
BUZZ - Augmente après avoir accepté d'acheter le fabricant britannique d'appareils Owen Mumford nL4N40712K
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Monte après l'extension d'un essai clinique sur le cancer du sein en phase avancée nL4N40711S
** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N :
BUZZ - Glisse alors que les actionnaires se déchargent dans une offre secondaire de 186 millions de dollars nL6N4070R7
** Accenture PLC ACN.N :
BUZZ - Recule après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre nL4N40714L
** AC Immune SA ACIU.O :
BUZZ - En hausse car les premières données montrent qu'un nouveau scanner cérébral peut détecter les protéines de la démence nL4N40714Z
** i-80 Gold Corp IAUX.N :
BUZZ - Chute après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 250 millions de dollars nL6N4060P8
** Exxon Mobil Corp XOM.N :
** Chevron Corp CVX.N :
** Occidental Petroleum Corp OXY.N :
** APA Corp APA.O :
BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie augmentent alors que le pétrole dépasse les 119 dollars le baril
nL4N40718D
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :
BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots chutent à cause du ton hawkish de la Fed nL4N3ZX1EH
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N4070NS
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge chutant à cause de la hausse du pétrole et de la force du dollar américain nL4N40711E
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