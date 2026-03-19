 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Accenture, entreprises du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de l'indice boursier américain ont glissé jeudi alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt cette année. .N

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - baisse après les résultats du 2ème trimestre, plans de dépenses plus élevés nL4N4070R6

** Align Technology Inc ALGN.O :

BUZZ - Progresse après qu'un rapport indique qu'Elliott construit une participation dans l'entreprise dentaire

nL4N4070YN

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis chutent après que les revenus trimestriels aient manqué les estimations

nL4N4070ZQ

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Chute suite à une baisse des perspectives de revenus

nL6N4070PN

** SouthState Bank Corp SSB.N :

BUZZ - Hovde attribue une note de "surperformance" à l'action après son récent recul nL6N4070PQ

** Embecta Corp EMBC.O :

BUZZ - Augmente après avoir accepté d'acheter le fabricant britannique d'appareils Owen Mumford nL4N40712K

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Monte après l'extension d'un essai clinique sur le cancer du sein en phase avancée nL4N40711S

** Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N :

BUZZ - Glisse alors que les actionnaires se déchargent dans une offre secondaire de 186 millions de dollars nL6N4070R7

** Accenture PLC ACN.N :

BUZZ - Recule après des prévisions de revenus inférieures aux estimations pour le troisième trimestre nL4N40714L

** AC Immune SA ACIU.O :

BUZZ - En hausse car les premières données montrent qu'un nouveau scanner cérébral peut détecter les protéines de la démence nL4N40714Z

** i-80 Gold Corp IAUX.N :

BUZZ - Chute après la vente d'obligations convertibles d'une valeur de 250 millions de dollars nL6N4060P8

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** APA Corp APA.O :

BUZZ - Les actions américaines du secteur de l'énergie augmentent alors que le pétrole dépasse les 119 dollars le baril

nL4N40718D

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les prix des lingots chutent à cause du ton hawkish de la Fed nL4N3ZX1EH

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent à cause du renforcement du dollar nL6N4070NS

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge chutant à cause de la hausse du pétrole et de la force du dollar américain nL4N40711E

Valeurs associées

AC IMMUNE
2,725 EUR Tradegate +2,83%
AC IMMUNE
3,0900 USD NASDAQ 0,00%
ACCENTURE-A
195,030 USD NYSE 0,00%
ALIBABA GROUP
134,580 USD NYSE 0,00%
ALIGN TECHNOLOGY
172,4100 USD NASDAQ 0,00%
APA
36,6100 USD NASDAQ 0,00%
BHP GROUP SP ADR
68,310 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
28,675 EUR Tradegate -3,69%
CANADIAN SOLAR
18,5200 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
198,590 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
19,230 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 503,00 USD LME -1,37%
EMBECTA
8,8600 USD NASDAQ 0,00%
EMBECTA RG-WI
31,8700 USD NASDAQ -4,38%
ENDEAVOUR SILVER
13,010 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,470 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
157,570 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
55,440 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS
32,900 EUR Tradegate -11,08%
GOLD FIELDS SP ADR
42,730 USD NYSE 0,00%
GRNWICH LIFESCI
26,7100 USD NASDAQ 0,00%
GUARDIAN RG-A
33,910 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD MIN
11,200 EUR Tradegate -12,16%
HARMONY GOLD SP ADR
14,555 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
18,490 USD NYSE 0,00%
LIFE360
40,7000 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
461,7300 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
106,500 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,370 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
113,27 USD Ice Europ +3,30%
Pétrole WTI
96,30 USD Ice Europ -2,83%
RIO TINTO
6 242,500 GBX LSE -6,31%
RIO TINTO SP ADR
87,720 USD NYSE 0,00%
SIBANYE SP ADR
12,480 USD NYSE 0,00%
SIBANYE STILLW
2,240 EUR Tradegate -17,04%
SIBANYE STILLW
3,0475 USD OTCBB 0,00%
SILVERCORP METAL
13,850 CAD TSX 0,00%
SOUTHERN COPPER
166,500 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/03/2026 à 13:06:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank