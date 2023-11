LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Affirm, Lucid, Domino's Pizza

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 27 novembre - Les indices boursiers américains ont glissé lundi, avant une lecture clé de l'inflation et des commentaires des décideurs de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine, tandis que les actions de certains détaillants ont légèrement augmenté alors que les achats de vacances ont pris de la vitesse avec les offres du Cyber Monday. .N À 10:50 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,15% à 35 335,39. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,11% à 4 554,17 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,06% à 14 259,618. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Crown Castle Inc CCI.N , en hausse de 4,5% ** Etsy Inc ETSY.O , en hausse de 4% ** Steel Dynamics Inc STLD.O , en hausse de 3% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 4,3% ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O , en baisse de 3,6% ** General Mills Inc GIS.N , en baisse de 2,3% Les deux principales hausses du NYSE .PG.N : ** Perfect Corp PERF.N , en hausse de 19,2% ** AMTD Digital Inc HKD.N , en hausse de 18,7% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N : ** Wheels Up Experience Inc UP.N , en baisse de 17,3% ** Northann Corp NCL.N , en baisse de 9,7% ** Fisker Inc FSR.N , en baisse de 8,5% Le Nasdaq .PG.O en tête des gains en pourcentage: ** Biodexa Pharmaceuticals PLC BDRX.O , en hausse de 140% Le plus grand perdant du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Mountain Crest Acquisition Corp MCAFU.O , en baisse de 33,5% ** Crown Castle Inc CCI.N : en hausse de 4,5% BUZZ - L'investisseur activiste Elliot réclame des changements nL4N3CS2EE ** GE HealthCare Technologies Inc GEHC.O : -3,6% BUZZ - Chute après la rétrogradation de l'action par UBS à 'vendre' et la réduction des prévisions nL4N3CS2UF ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 1,4% ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,7% *angloGold Ashanti Ltd AU.N : hausse de 2,1% * Harmony Gold Mining Co ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N : hausse de 1,6% BUZZ - La hausse de l'or à son plus haut niveau depuis six mois stimule les minières nL4N3CS237 ** Lucid Holdings LLC LCID.O : -1,2% BUZZ - Le titre chute après que Needham l'ait rétrogradé à 'hold' nL4N3CS27E ** Theseus Pharmaceuticals Inc THRX.O : +5,5% BUZZ - Remontée après une offre de rachat conjointe des principaux actionnaires nL4N3CS281 ** Foot Locker Inc FL.N : baisse de 1,2% BUZZ - baisse de la note de Citi en raison des inquiétudes concernant les stocks élevés nL4N3CS297 ** Shopify Inc SHOP.N : en hausse de 4,8% BUZZ - Le titre bondit après les ventes record du Black Friday nL1N3CS0W1 ** Biogen Inc BIIB.O : baisse de 1,5% ** Eli Lilly and Co LLY.N : baisse de 1,0% ** Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : baisse de 1,5% BUZZ - Jefferies dit que le secteur de la biotechnologie pourrait voir plus de fusions et d'acquisitions en 2024 nL4N3CS2DG ** Pfizer Inc PFE.N : baisse de 0,3% BUZZ - Les médicaments doivent perdre du poids pour concurrencer Lilly - Leerink nL4N3CS2CO ** Abeona Therapeutics Inc ABEO.O : +13,2% BUZZ - Hausse après le feu vert de la FDA pour le traitement de l'épidermolyse bulleuse nL4N3CS2KH ** Affirm Holdings Inc AFRM.O : + 12,7 % BUZZ - bond de 15 % après le record du " buy now, pay later " (acheter maintenant, payer plus tard) lors du Cyber Monday nL1N3CS1BZ ** Lifeway Foods Inc LWAY.O : baisse de 2,1% BUZZ - Baisse après que Noble Capital ait réduit la valeur à "market perform" nL4N3CS2KL ** Ametek Inc AME.N : baisse de 1,2% BUZZ - Chute après que TD Cowen ait abaissé la note à "market perform" nL4N3AK2LU ** Global X MSCI Argentina ETF ARGT.N : hausse de 2,3 *yPF SA YPF.N : hausse de 2,9% * Grupo Supervielle SA YPF.N : hausse de 2,9% ** Grupo Supervielle SA SUPV.N : hausse de 8,3 ** Banco Macro SA BMA.N : en hausse de 7,5% BUZZ - Les ADRs argentins prolongent leur rallye, l'ETF atteint un niveau record alors que Milei visite les Etats-Unis nL4N3CS2RN ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : +2,8% BUZZ - La société de courtage augmente son PT nL4N3CS2TK ** Lion Electric Co LEV.N : +1,5% BUZZ - Les actions augmentent après des suppressions d'emplois nL4N3CS2T9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,06% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,49 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,02 Energie .SPNY en baisse de 0,66 Finance .SPSY en baisse de 0,34 Santé .SPXHC en baisse de 0,42% Industrie .SPLRCI en baisse de 0,46 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,05% l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,37 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,27 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,39