LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Affirm, Guild Holdings, Circle Internet

18 juin - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont progressé mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, tandis que les attaques entre Israël et l'Iran sont entrées dans leur sixième jour. .N

A 11:30 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,47% à 42 416,14. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,43% à 6 008,25, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,54% à 19 627,18.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Coinbase Global Inc COIN.OQ , en hausse de 4,8% ** TKO Group Holdings Inc TKO.N , en hausse de 4,8% ** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , en hausse de 4,8%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Allstate Corp ALL.N , en baisse de 3,2% ** Zoetis Inc ZTS.N , en baisse de 3,0% ** Halliburton Co HAL.N , en baisse de 2,7%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : ** Mesa Royalty Trust MTR.N , en hausse de 29,2 % * Nine Energy Service Inc NINE.N , en baisse de 3,0 % * Halliburton Co ** Nine Energy Service Inc NINE.N , en hausse de 27,9% ** Guild Holdings Co GHLD.N , plus 25,6%

Les trois principaux perdants de la NYSE .PL.N en pourcentage: ** Rafael Holdings Inc RFL.N , en baisse de 22,2% ** BP Prudhoe Bay Royalty Trust BPT.N , en baisse de 20,6% ** 3D Systems Corp DDD.N , en baisse de 19,0%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** Kwesst Micro Systems Inc KWE.OQ , en hausse de 124,8% * Aptevo Therapeutics Inc ** Aptevo Therapeutics Inc APVO.OQ , en hausse de 117,9% ** PTL Ltd PTLE.OQ , en hausse de 94,2%

Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Eyenovia Inc EYEN.OQ , en baisse de 39,7 % * Plus Therapeutics Inc ** Plus Therapeutics Inc PSTV.OQ , en baisse de 36,9% *cERo Therapeutics Holdings Inc CERO.OQ , baisse de 31,4% * Circle Internet Group Inc

** Circle Internet Group Inc < CRCL.N >:

BUZZ - Le Sénat américain adopte un projet de loi sur les stablecoins, une étape importante pour l'industrie des crypto-monnaies nL4N3SL0M9

** Biomea Fusion Inc < BMEA.O >:

BUZZ - Baisse suite à une levée de fonds de 40 millions de dollars avec une forte décote nL6N3SL0G3

** Bitdeer Technologies Group Inc < BTDR.O >:

BUZZ - baisse après avoir augmenté la vente d'obligations convertibles à 330 millions de dollars nL6N3SL0GA

** Rev Group Inc < REVG.N >:

BUZZ - Morgan Stanley relève la note de Rev Group à 'poids égal' nL4N3SL0P5

** Enphase Energy Inc < ENPH.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Solaredge Technologies Inc < SEDG.O >: ** Sunrun Inc < RUN.O >:

BUZZ - RBC réduit les PT des actions solaires en raison du projet du Sénat américain de mettre fin aux crédits d'impôt d'ici 2028 nL4N3SL0PW

** Slide Insurance Holdings Inc < SLDE.O >:

BUZZ - L'introduction en bourse de Slide Insurance Holdings Inc < SLDE.O. >: BUZZ - L'introduction en bourse de Slide Insurance Holdings Inc nL6N3SL0MM

** Jabil Inc < JBL.N >:

BUZZ - Les courtiers augmentent le PT de Jabil après que les bénéfices du troisième trimestre aient dépassé les estimations

** Aurora Cannabis Inc < ACB.O >:

BUZZ - Chute malgré des résultats trimestriels en hausse et des prévisions de ventes qui pèsent nL4N3SL0YR

** ARRAY Technologies Inc < ARRY.O >:

BUZZ - Gain sur l'acquisition d'APA Solar nL4N3SL0RL

** Scholar Rock Holding Corp < SRRK.O >:

BUZZ - Atteint son plus haut niveau depuis 3 mois alors que son médicament aide à préserver les muscles chez les patients en surpoids nL4N3SL10J

** Venture Global Inc < VG.N >:

BUZZ - RBC Capital Markets augmente les prévisions de Venture Global nL4N3SL0RY

** Sarepta Therapeutics Inc < SRPT.O >:

BUZZ - TD Cowen rétrograde Sarepta Therapeutics à 'hold'

** Cameco Corp < CCJ.N >:

BUZZ - Raymond James augmente le PT sur Cameco Corp

** QXO Inc < QXO.N >:

BUZZ - Augmentation après que William Blair ait initié une note de 'surperformance' sur QXO Inc nL4N3SL0SG

** Regencell Bioscience Holdings Ltd < RGC.O >:

BUZZ - Les actions chutent de plus de 12% avant bourse après deux jours de hausse nL4N3SL0SE

** Nucor Corp < NUE.N >:

BUZZ - Le bénéfice du deuxième trimestre est supérieur aux estimations nL4N3SL0SP

** Chemours Corp < CC.N >:

BUZZ - Chute après une prévision de bénéfice de base au T2 en baisse nL4N3SL0SQ

** Affirm Holdings Inc < AFRM.O >:

BUZZ - Hausse après que la société ait obtenu un crédit privé de 500 millions de dollars auprès de Prudential nL4N3SL0U1

** 3D Systems Corp < DDD.N >:

BUZZ - Chute après la vente de 92 millions de dollars de billets convertibles nL6N3SL0JK

** Guild Holdings Co < GHLD.N >:

BUZZ - S'envole après l'offre d'achat de Bayview nL4N3SL0V2

** Steel Dynamics Inc < STLD.O >:

BUZZ - Chute après avoir annoncé un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre nL4N3SL0V4

** Allstate Corp < ALL.N >:

BUZZ - Chute après la publication de pertes liées à des catastrophes en mai nL4N3SL0WZ

** Lennar Corp < LEN.N >:

BUZZ - Les courtiers réduisent le PT de Lennar et abaissent les prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3SL0YM

** CNX Resources Corp < CNX.N >: ** Cheniere Energy Inc < LNG.N >: ** Energy Transfer LP < ET.N >: ** Williams Companies Inc < WMB.N >:

BUZZ - Les compagnies de gaz naturel gagnent sur la baisse de la production et la hausse de la demande nL4N3SL0ZT

** Exxon Mobil Corp < XOM.N >: ** Chevron Corp < CVX.N >:

BUZZ - Les prix du brut chutent après que Trump ait déclaré que l'Iran voulait négocier nL4N3SL0Z2

** Caris Life Sciences Inc < CAI.O >:

BUZZ - L'introduction en bourse de Caris Life Sciences Inc < CAI.O >: BUZZ - L'introduction en bourse de Caris Life Sciences Inc nL6N3SL0MS

** Korn Ferry < KFY.N >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après la publication du rapport trimestriel nL6N3SL0OM