ADP: partenariat avec Verso Energy pour développer l'e-SAF information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Verso Energy visant à collaborer au développement de la filière française de carburants de synthèse durables pour l'aviation (e-SAF).



Les deux partenaires prévoient d'explorer ensemble les modèles économiques et les mécanismes de financement permettant de produire du e‑SAF dans les volumes requis, à un coût compétitif, et de sécuriser son approvisionnement.



Ils partageront également des opportunités de partenariats avec des acheteurs finaux de ce e-SAF, pour en favoriser l'adoption dans les opérations aériennes, qu'il s'agisse de vols commerciaux, d'affaires ou de fret.



Ils étudieront aussi l'intérêt d'un accord commercial portant sur l'acquisition par le Groupe ADP d'une partie des volumes de e‑SAF issus des projets de Verso Energy, ainsi qu'une éventuelle prise de participation financière à ces projets.





