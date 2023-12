LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adobe, Foot Locker, Occidental Petroleum

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 14 décembre - Les principaux indices boursiers de Wall Street ont augmenté jeudi, le géant de la technologie Apple atteignant un niveau record, un jour après que la Réserve fédérale ait laissé entendre qu'elle mettait fin à sa campagne agressive de hausse des taux d'intérêt et signalé que les coûts d'emprunt seraient plus bas l'année prochaine. .N À 10:37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,13% à 37 137,93. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,29% à 4 720,6 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,27% à 14 774,373. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Align Technology ALGN.O , en hausse de 12% ** Moderna MRNA.O , en hausse de 12% ** SolarEdge Technologies SEDG.O , en hausse de 11% Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Cardinal Health CAH.N , en baisse de 6,6 % ** Adobe ADBE.O , en baisse de 6,3 % ** Everest Group EG.N , en baisse de 5,5 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Gaotu Techedu GOTU.N , en hausse de 18,6% Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : ** TPI Composites TPIC.O , + 55,8% ** C4 Therapeutics CCCC.O , + 48,8% ** XBP Europe Holdings XBP.O , + 40,9% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Mind Technology MINDP.O , en baisse de 34,7% ** Amtech Systems ASYS.O , en baisse de 31,2% ** Cepton CPTN.O , en baisse de 26,4% ** Adobe Inc ADBE.O : baisse de 6,3% BUZZ - Glissement sur des questions anti-trust, faibles prévisions de revenus nL4N3D92AD ** Ocular Therapeutics Inc OCUL.O : baisse de 14,1% BUZZ - chute suite à une offre d'actions de 100 millions de dollars nL1N3D90TQ ** AerSale Corp ASLE.O : baisse de 8,3% BUZZ - Chute suite à l'augmentation de la participation de Leonard Green dans le cadre d'une offre secondaire nL1N3D91G6 ** Invesco Ltd IVZ.N : hausse de 6,8% BUZZ - Hausse après que KBW ait relevé la valeur à "surperformer", et augmenté le PT nL4N3D92MH ** Moderna Inc MRNA.O : +12,0% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs de l'essai clinique du vaccin contre le mélanome et du Keytruda nL4N3D92W8 ** Foot Locker Inc FL.N : + 7,0 % BUZZ - Hausse après que Piper Sandler ait relevé le titre à " surpondérer " nL4N3D93DY ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 2,9 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,5% ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : hausse de 8,9% ** Gold Fields Ltd GFI.N : +8,7% BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le dollar et les rendements du Trésor s'affaiblissent en raison des prévisions de réduction des taux de la Fed nL4N3D92P4 ** Codexis Inc CDXS.O : +20,6% BUZZ - Hausse suite à l'accord de licence avec Aldevron nL4N3D92SA ** Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : baisse de 21,1% BUZZ - Chute suite à des inquiétudes sur l'approbation d'un médicament contre les maladies oculaires dans l'UE nL4N3D92SW ** Upstart Holdings Inc UPST.O : hausse de 3,5 ** SoFi Technologies Inc SOFI.O : hausse de 5,3% ** Block Inc SQ.N : +7,3% BUZZ - Fintech, les valeurs de paiement augmentent après que la Fed ait signalé un changement de politique nL4N3D92T0 ** KeyCorp KEY.N : +4,5% BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait relevé son prix de vente à un niveau élevé nL4N3D92WK ** Exxon Mobil Corp XOM.N : hausse de 2,4 ** Chevron Corp CVX.N : hausse de 2,4 ** Marathon Oil Corp MRO.N : hausse de 3,2 ** Devon Energy Corp DVN.N : +4,6% BUZZ - Les compagnies pétrolières progressent alors que l'AIE revoit à la hausse ses prévisions de demande pour 2024 nL4N3D92WL ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +3,6% BUZZ - Berkshire Hathaway augmente sa participation dans le secteur pétrolier nL4N3D93G7 ** Pagaya Technologies Ltd PGY.O : hausse de 14,4% BUZZ - Hausse après que Jefferies ait initié une couverture avec 'buy' nL4N3D92UF ** Jabil Inc JBL.N : +5,0% BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N3D93DF ** Park Hotels & Resorts Inc PK.N : hausse de 7,3 ** Host Hotels & Resorts Inc HST.O : hausse de 5,7 ** Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : +4,6% BUZZ - J.P.Morgan relève les prix et les prévisions des sociétés de placement immobilier dans le secteur de l'hébergement nL4N3D92ZL ** Live Nation Entertainment Inc LYV.N : +5,8% BUZZ - Gains après que la société de courtage ait augmenté sa pondération à "surpondérer" nL4N3D92XI ** Pembina Pipeline Corp PBA.N : baisse de 1,1% BUZZ - Baisse après l'accord avec Enbridge nL4N3D930O ** Zions Bancorporation NA ZION.O : en hausse de 4,6% avant la mise sur le marché BUZZ - Hausse après que les courtiers aient augmenté les objectifs de prix nL4N3D930I ** FedEx Corp FDX.N : +1,5% BUZZ - Bernstein relève les objectifs de FedEx en raison de l'amélioration des conditions de marché et de la réduction des coûts nL4N3D933S ** D R Horton Inc DHI.N : +4,4% ** Lennar Corp LEN.N : + 4,9% ** Pultegroup Inc PHM.N : hausse de 4,1% *toll Brothers Inc TOL.N : hausse de 6,0% * KB Home KBH.N : hausse de 6,0% * Pultegroup Inc ** KB Home KBH.N : +5,9% BUZZ - Bank of America voit un vent favorable pour les constructeurs de maisons aux Etats-Unis grâce à la baisse des taux d'intérêt nL4N3D931D ** Bluebird Bio Inc BLUE.O : +11,3% BUZZ - Hausse après un accord de couverture sur la thérapie génique nL4N3D93CL ** Top Ships Inc TOPS.O : +6,0% BUZZ - Hausse après un plan de rachat d'actions de 4 millions de dollars nL4N3D93GZ Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,63% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 1,03 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,58 Energie .SPNY en hausse de 2,43 Finance .SPSY en hausse de 0,82% Santé .SPXHC en baisse de 0,65% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,85% Technologies de .SPLRCT en baisse de 0,12 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 1,86 Immobilier .SPLRCR en hausse de 2,45 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,65%