LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adicet Bio, Coupang, Biohaven,

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

26 décembre - Les indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en quasi-stabilité dans les échanges légers d'après Noël vendredi, tandis que les investisseurs pariaient sur le fait que de nouvelles réductions des taux d'intérêt et de solides bénéfices des entreprises propulseraient les marchés vers de nouveaux sommets l'année prochaine. .N

** Adicet Bio ACET.O :

BUZZ- Adicet Bio glisse après l'annonce d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 16 nL6N3XW0BS

** Nasdaq NDAQ.O

** Coinbase COIN.O

** S&P Global SPGI.N :

BUZZ- Clear Street choisit Nasdaq, Coinbase, S&P Global comme les meilleures idées fintech pour 2026 nL4N3XW0FK

** Coupang CPNG.N :

BUZZ- Coupang augmente; la société affirme que les données client divulguées ont été supprimées nL4N3XW0FI

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoRan FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N

** Teck Resources TECH.N TECKb.TO

** Ero Copper ERO.N ERO.TO :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les signes d'un approvisionnement serré en matières premières nL4N3XW0ED

** Biohaven BHVN.N :

BUZZ - Biohaven chute après l'échec d'un médicament contre la dépression lors d'un essai à mi-parcours nL4N3XW0DD

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix au comptant franchissent la barre des 75 dollars nL6N3XU0D7

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N ABX.TO

** Gold Fields GFI.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO

** Kinross Gold KGC.N K.TO :

BUZZ-Les mineurs d'or sont en hausse alors que le lingot atteint de nouveaux records nL4N3XW0CM