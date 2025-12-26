 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adicet Bio, Coupang, Biohaven,
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

26 décembre - Les indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en quasi-stabilité dans les échanges légers d'après Noël vendredi, tandis que les investisseurs pariaient sur le fait que de nouvelles réductions des taux d'intérêt et de solides bénéfices des entreprises propulseraient les marchés vers de nouveaux sommets l'année prochaine. .N

** Adicet Bio ACET.O :

BUZZ- Adicet Bio glisse après l'annonce d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 16 nL6N3XW0BS

** Nasdaq NDAQ.O

** Coinbase COIN.O

** S&P Global SPGI.N :

BUZZ- Clear Street choisit Nasdaq, Coinbase, S&P Global comme les meilleures idées fintech pour 2026 nL4N3XW0FK

** Coupang CPNG.N :

BUZZ- Coupang augmente; la société affirme que les données client divulguées ont été supprimées nL4N3XW0FI

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoRan FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N

** Teck Resources TECH.N TECKb.TO

** Ero Copper ERO.N ERO.TO :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les signes d'un approvisionnement serré en matières premières nL4N3XW0ED

** Biohaven BHVN.N :

BUZZ - Biohaven chute après l'échec d'un médicament contre la dépression lors d'un essai à mi-parcours nL4N3XW0DD

** Hecla Mining HL.N

** Coeur Mining CDE.N

** Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N

** Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N

** Endeavour Silver EDR.TO EXK.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent augmentent alors que les prix au comptant franchissent la barre des 75 dollars nL6N3XU0D7

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N ABX.TO

** Gold Fields GFI.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N AEM.TO

** Kinross Gold KGC.N K.TO :

BUZZ-Les mineurs d'or sont en hausse alors que le lingot atteint de nouveaux records nL4N3XW0CM

Valeurs associées

ADICET BIO
0,4789 USD NASDAQ -7,76%
AGNICO EAGLE MIN
247,680 CAD TSX -0,27%
AGNICO EAGLE MIN
181,815 USD NYSE +0,42%
BARRICK MINING
62,060 CAD TSX -0,83%
BHP GROUP SP ADR
61,526 USD NYSE +1,09%
BRL
10,548 USD NYSE -1,61%
COEUR MINING
19,090 USD NYSE +1,97%
COINBASE GLB RG-A
236,5812 USD NASDAQ -1,31%
COUPANG RG-A
25,190 USD NYSE +10,48%
ENDEAVOUR SILVER
13,360 CAD TSX -1,62%
ENDEAVOUR SILVER
9,965 USD NYSE +1,84%
ERO COPPER
37,600 CAD TSX +0,27%
ERO COPPER
27,850 USD NYSE +1,42%
FREEPORT MCMORAN
53,329 USD NYSE +2,67%
GOLD FIELDS SP ADR
45,764 USD NYSE -0,58%
Gaz naturel
4,24 USD NYMEX 0,00%
HECLA MINING
19,825 USD NYSE 0,00%
HUDBAY MINERALS
27,180 CAD TSX -0,51%
HUDBAY MINERALS
20,230 USD NYSE +1,79%
KINROSS GOLD
40,050 CAD TSX -0,77%
KINROSS GOLD
29,435 USD NYSE +0,53%
NASDAQ
98,8000 USD NASDAQ +0,16%
NASDAQ 100 INDEX
25 706,30 Pts Index Ex +0,20%
NEWMONT
105,290 USD NYSE +0,48%
Pétrole Brent
62,28 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
58,50 USD Ice Europ +0,09%
RIO TINTO SP ADR
81,400 USD NYSE +0,58%
S&P GLOBAL
527,420 USD NYSE +0,33%
SIBANYE SP ADR
15,391 USD NYSE +1,79%
SILVERCORP METAL
11,750 CAD TSX -0,51%
SOUTHERN COPPER
150,870 USD NYSE +1,80%
TECK RESOURCES RG-B
63,700 CAD TSX -0,47%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
WHEATON PRECIOUS
166,290 CAD TSX -1,12%
WHEATON PRECIOUS
122,560 USD NYSE +0,63%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders travaillent sur le parquet du NYSE à New York
    Wall Street ouvre stable au lendemain de Noël
    information fournie par Reuters 26.12.2025 15:52 

    La Bourse de New York a ouvert sans changement vendredi dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël, tandis que les investisseurs parient sur de nouvelles baisses de ‍taux d'intérêt et de solides résultats d'entreprises pour soutenir les marchés l'année ... Lire la suite

  • Le ministre nigérian des Affaires étrangères,Yusuf Tuggar, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari (absent), à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à Abuja, le 12 décembre 2025 ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )
    Le Nigeria évoque d'autres frappes dans le cadre d'opérations "conjointes" avec les États-Unis
    information fournie par AFP 26.12.2025 15:52 

    Le Nigeria a laissé entendre vendredi que d'autres frappes contre les groupes jihadistes étaient à prévoir après celles menées le jour de Noël par les forces américaines dans le nord du pays. Interrogé sur la possibilité de nouvelles frappes, le ministre des Affaires ... Lire la suite

  • Un bonhomme de neige sur le parquet de la Bourse de New York, le 3 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street manque de vigueur après Noël
    information fournie par AFP 26.12.2025 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert d'un pas prudent vendredi, à l'entame d'une séance au cours de laquelle une faible participation est attendue en raison des fêtes de fin d'année. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,04%, l'indice Nasdaq avançait de 0,10% ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (crédit photo : Adobe Stock / )
    Johnson & Johnson interrompt l'essai à mi-parcours d'un médicament expérimental contre l'eczéma
    information fournie par Reuters 26.12.2025 14:32 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long de l'article) Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré vendredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank