Les actions américaines du secteur des télécommunications affichent des rendements inégaux en 2025, alors que les transactions dominent
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Le secteur américain des télécommunications a été témoin de rachats d'infrastructures, d'une concurrence intense dans le domaine du sans-fil et des évolutions du nombre d'abonnés à la large bande en 2025

** AT&T T.N en hausse de 8,96% cette année; la société a annoncé une acquisition de 5,75 milliards de dollars de l'activité de fibre optique grand public de Lumen Technologies

LUMN.N en mai et a accepté d'acheter les licences de spectre sans fil d'EchoStar SATS.O pour 23 milliards de dollars en août ** Charter Communications CHTR.O en baisse de 38,85 % depuis le début de l'année; la société a annoncé une fusion de 21,9 milliards de dollars avec Cox Communications en mai, créant un géant du câble pour rivaliser avec Comcast CMCSA.O . ** T-Mobile TMUS.O en baisse de 7,67% cette année; la société a lancé le service de téléphonie cellulaire directe Starlink en juillet, a conclu l'acquisition de UScellular pour 1,02 milliard de dollars en août et a nommé Srini Gopalan au poste de directeur général en novembre ** Verizon VZ.N en hausse de 1,78 % depuis le début de l'année; la société a finalisé un achat de 20 milliards de dollars de Frontier Communications FYBR.O en mai et a annoncé plus de 13 000 suppressions d'emplois en novembre dans le cadre de la première mesure importante prise par le nouveau directeur général Dan Schulman

** L'indice de référence S&P 500 a gagné 17,3 % cette année

