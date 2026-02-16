En Hongrie, Rubio affirme le soutien de Trump à Orban

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio en visite en Hongrie

par Humeyra Pamuk et Anita Komuves

Donald Trump est déterminé ‌à assurer le succès du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qu'il considère comme un allié essentiel des États-Unis, a déclaré ​lundi le secrétaire d'État américain Marco Rubio, alors que le dirigeant nationaliste est en position délicate en vue des élections législatives du mois d'avril.

Lors d'une conférence de presse au côté de Viktor Orban, Marco Rubio a assuré que les relations entre la ​Hongrie et les États-Unis entraient dans une "ère dorée" et laissé entendre que Washington pourrait aider financièrement Budapest.

"Le président Trump est profondément attaché à votre réussite, car votre ​réussite est aussi la nôtre", a déclaré Marco Rubio à Budapest. "Nous ⁠voulons que ce pays se porte bien. C'est dans notre intérêt national, surtout tant que vous êtes Premier ministre ‌et dirigeant de ce pays", a-t-il ajouté.

"Nous entrons dans une ère dorée des relations entre nos pays, non seulement en raison de la convergence de vue de nos peuples, mais aussi grâce à ​la relation que vous entretenez avec le ‌président des États-Unis."

Les élections législatives du 12 avril s'annoncent comme les plus disputées depuis que ⁠le Fidesz de Viktor Orban est arrivé au pouvoir en 2010.

Viktor Orban est très populaire au sein de l'ultradroite américaine en raison de son hostilité à l'immigration et de ses positions sociétales conservatrices.

En rupture avec l'Union européenne sur de nombreux sujets, ⁠il affiche aussi sa proximité ‌avec le président russe Vladimir Poutine, comme le Premier ministre slovaque Robert Fico auquel Marco Rubio a ⁠également rendu visite.

A Budapest, le chef de la diplomatie américaine a pris soin d'assurer que le résultat des élections d'avril ‌dépendrait du choix des électeurs hongrois, tout en laissant entendre que seule un succès de Viktor Orban ⁠permettrait à son pays de bénéficier de la générosité américaine.

"Si vous êtes confrontés à des ⁠difficultés financières, si votre croissance ‌économique se heurte à des obstacles, si vous êtes confrontés à des menaces pour la stabilité de votre pays, je sais ​que le président Trump sera très intéressé, en raison de votre ‌relation avec lui et de l'importance de ce pays, à trouver des moyens de vous aider", a dit Marco Rubio.

La Hongrie est confrontée à une ​très forte inflation depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les prix de l'énergie alors que Budapest dépend totalement de Moscou pour ses approvisionnements, et sa croissance est au point mort depuis trois ans.

Alors ⁠que les sondages d'intention de vote le donnent battu en avril, Viktor Orban a annoncé des baisses d'impôts, augmenté les salaires et encouragé les prêts immobiliers à taux bas, creusant le déficit budgétaire et prenant le risque de relancer l'inflation.

L'hypothèse d'un "plan de sauvetage" américain, comme celui dont a bénéficié le président Javier Millei avant les récentes élections en Argentine, est régulièrement évoquée en Hongrie comme aux États-Unis.

(Reportage de Humeyra Pamuk et Anita Komuves, avec la contribution de Gergely Szakacs et Alan Charlish ; version ​française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)