Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs reculent après que les résultats de Samsung ont ravivé les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs reculent avant l'ouverture, les résultats de Samsung Electronics 005930.KS suscitant des inquiétudes liées à l'IA, qui éclipsent la multiplication par 19 du résultat d'exploitation du fabricant sud-coréen de puces mémoire

** Les valeurs du secteur de la mémoire sont en baisse: Micron MU.O recule de 4,9 %, tandis que Sandisk SNDK.O , Seagate Technology STX.O et Western Digital WDC.O perdent entre 3,9 % et 5,3 %

** “Les investisseurs se montrent de plus en plus nerveux face au rythme des dépenses liées à l’IA et abordent le secteur technologique avec davantage de prudence”, a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell

** Nvidia NVDA.O recule de 0,8 %, Broadcom AVGO.O de 1,9 %, Advanced Micro Devices AMD.O de 3,1 %, tandis qu’Intel

INTC.O et Qualcomm QCOM.O perdent chacun 3 %

** L'ETF VanEck Semiconductor a reculé de 2,2 %, et l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O a perdu 3 %

** L'ETF Direxion Daily Semiconductor Bear 3X SOXS.P progresse de 9,3 % alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent