Les actions américaines du secteur des logiciels poursuivent leur rebond alors que les craintes liées à l'IA s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions des sociétés américaines de logiciels poursuivent leurs gains pour la deuxième séance consécutive après avoir subi des pressions à la vente pendant la majeure partie de l'année en raison des inquiétudes concernant les nouveaux outils d'intelligence artificielle qui bouleversent les modèles d'entreprise traditionnels

** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS augmente de 2,3 %, s'ajoutant à un gain de 1,25 % lors de la séance précédente

** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N gagne 2,1% avant la publication de ses résultats trimestriels, attendus après la cloche; tandis que les actions cotées en bourse de Thomson Reuters TRI.TO augmentent de 8,5% après l'annonce d'un rachat d'actions de 600 millions de dollars et d'un remboursement de capital de 605 millions de dollars

** CrowdStrike CRWD.O , Intuit INTU.O et Atlassian Corp

TEAM.O gagnent entre 1,2% et 3,3%

** Le secteur des logiciels s'est redressé mardi après l'annonce d'un partenariat entre la startup d'intelligence artificielle Anthropic et un grand nombre d'entreprises

** SPLRCIS toujours en baisse de 21% depuis le début de l'année