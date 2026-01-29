Les actions américaines du secteur des logiciels chutent après que les résultats de SAP et de ServiceNow aient alimenté les craintes de perturbation de l'IA

Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté jeudi après que les perspectives prudentes de SAP en matière d'informatique dématérialisée et la chute des actions de ServiceNow après la publication des résultats ont renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant la concurrence croissante des entreprises liées à l'intelligence artificielle.

ServiceNow NOW.N a chuté de 9,6 % malgré une prévision de revenus d'abonnement annuels supérieure aux estimations de Wall Street. La société allemande SAP SAPG.DE a plongé de près de 15 %, les analystes ayant signalé que son carnet de commandes dans le domaine du cloud et ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 n'étaient pas à la hauteur des prévisions.

« Le malaise dans le sentiment des logiciels persiste, couplé à un cycle apparemment paradoxal et vicieux de valorisations déprimées, avec des attentes des investisseurs maintenues, voire en hausse », ont déclaré les analystes de J.P.Morgan dans une note.

Cette double peine a entraîné une baisse de 5,6 % des actions de Salesforce CRM.N , tandis que le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O et la société de sécurité cloud Datadog

DDOG.O ont chuté de 3,1 % chacun. Les actions ont été parmi les plus grandes baisses sur le Nasdaq .IXIC .

"Toutes ces sociétés de logiciels affichent des performances terribles parce que le marché, de notre point de vue, anticipe un scénario catastrophe où le logiciel est mort parce que l'IA perturbe le secteur", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef pour LPL Financial.

Les valeurs logicielles ont chuté ces dernières semaines, les investisseurs ayant réévalué dans quelle mesure l'essor de l'IA se traduira à court terme par des revenus et un pouvoir de fixation des prix pour les logiciels d'entreprise traditionnels par rapport aux acteurs de l'infrastructure tels que les centres de données et les fabricants de puces.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 6,5% et se dirige vers son troisième mois consécutif de pertes, sous-performant l'indice plus large S&P 500 .SPX , qui était en hausse de 0,1% sur la journée.

Les investisseurs ont également gardé un œil sur Microsoft

MSFT.O , qui a déclaré avoir dépensé un montant record pour l'IA au cours du dernier trimestre et a affiché une croissance plus lente de l'informatique en nuage. Les actions du géant de la technologie ont chuté de 9,8 %.