 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie sont en hausse, le baril de Brent dépassant les 116 dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 10:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en légère hausse avant le marché, grâce à l'augmentation des prix du Brent

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 augmentent de 8,2% à 116,20 $/baril après avoir atteint leur plus haut niveau en séance de 116,66 $/baril O/R

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,9% à 97,23 $ le baril, élargissant sa décote par rapport au Brent à son plus haut niveau depuis 11 ans, sous la pression de la libération de la réserve stratégique de pétrole américaine et de l'augmentation des coûts de transport

** Les prix du brut ont bondi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques dans tout le Moyen-Orient suite à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars

** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté de 0,3 % et 0,4 %, respectivement

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N et EOG Resources

EOG.N en hausse de 0,5% à 0,9%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
36,6100 USD NASDAQ +2,08%
CHEVRON
198,590 USD NYSE +0,31%
DEVON ENERGY
48,155 USD NYSE +1,53%
EOG RESOURCES
137,490 USD NYSE +1,18%
EXXON MOBIL
157,570 USD NYSE -0,79%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
58,370 USD NYSE +1,13%
Pétrole Brent
115,34 USD Ice Europ +5,19%
Pétrole WTI
99,49 USD Ice Europ +0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank