Les actions américaines dans le secteur de l'énergie sont en hausse, le baril de Brent dépassant les 116 dollars

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19 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en légère hausse avant le marché, grâce à l'augmentation des prix du Brent

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 augmentent de 8,2% à 116,20 $/baril après avoir atteint leur plus haut niveau en séance de 116,66 $/baril O/R

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmente de 0,9% à 97,23 $ le baril, élargissant sa décote par rapport au Brent à son plus haut niveau depuis 11 ans, sous la pression de la libération de la réserve stratégique de pétrole américaine et de l'augmentation des coûts de transport

** Les prix du brut ont bondi après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques dans tout le Moyen-Orient suite à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars

** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont augmenté de 0,3 % et 0,4 %, respectivement

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N et EOG Resources

EOG.N en hausse de 0,5% à 0,9%