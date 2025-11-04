Les actions américaines dans le secteur de l'énergie sont en baisse, le pétrole brut chutant en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et de l'appréciation du dollar

4 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,5%, suivant la baisse des prix du pétrole O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,7 %, à 64,42 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 0,8 %, à 60,55 $/baril ** Les prix du pétrole ont chuté , la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que des données manufacturières faibles et un dollar américain plus fort, ayant pesé sur le marché ** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N a baissé de 1% et Exxon Mobil XOM.N a baissé de 0,8%

** Valero Energy VLO.N en baisse de 2,2%, Phillips 66

PSX.N en baisse de 2,1%, Williams Companies WMB.N en baisse de 2,4% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 9,7%; parmi les principaux perdants en pourcentage de l'indice de l'énergie

** MPC a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du 3ème trimestre, l'augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé des marges de raffinage plus élevées **Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O perdent ~1% et SLB SLB.N perd 2,1% **Le raffineur PBF Energy PBF.N chute de 3,2%