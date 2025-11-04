Les actions américaines dans le secteur de l'énergie sont en baisse, le pétrole brut chutant en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et de l'appréciation du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
4 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,5%, suivant la baisse des prix du pétrole O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,7 %, à 64,42 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 0,8 %, à 60,55 $/baril ** Les prix du pétrole ont chuté , la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que des données manufacturières faibles et un dollar américain plus fort, ayant pesé sur le marché ** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N a baissé de 1% et Exxon Mobil XOM.N a baissé de 0,8%
** Valero Energy VLO.N en baisse de 2,2%, Phillips 66
PSX.N en baisse de 2,1%, Williams Companies WMB.N en baisse de 2,4% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 9,7%; parmi les principaux perdants en pourcentage de l'indice de l'énergie
** MPC a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du 3ème trimestre, l'augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé des marges de raffinage plus élevées **Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O perdent ~1% et SLB SLB.N perd 2,1% **Le raffineur PBF Energy PBF.N chute de 3,2%
