Les actions américaines dans le secteur de l'énergie sont en baisse, le pétrole brut chutant en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire et de l'appréciation du dollar
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

4 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,5%, suivant la baisse des prix du pétrole O/R ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont baissé de 0,7 %, à 64,42 $/baril; les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 0,8 %, à 60,55 $/baril ** Les prix du pétrole ont chuté , la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre de l'année prochaine, ainsi que des données manufacturières faibles et un dollar américain plus fort, ayant pesé sur le marché ** Les majors de l'énergie Chevron CVX.N a baissé de 1% et Exxon Mobil XOM.N a baissé de 0,8%

** Valero Energy VLO.N en baisse de 2,2%, Phillips 66

PSX.N en baisse de 2,1%, Williams Companies WMB.N en baisse de 2,4% et Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 9,7%; parmi les principaux perdants en pourcentage de l'indice de l'énergie

** MPC a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du 3ème trimestre, l'augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé des marges de raffinage plus élevées **Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O perdent ~1% et SLB SLB.N perd 2,1% **Le raffineur PBF Energy PBF.N chute de 3,2%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
22,1050 USD NASDAQ -1,71%
BAKER HUGHES RG-A
47,9200 USD NASDAQ -1,48%
CHEVRON
153,200 USD NYSE -0,60%
COTERRA ENERGY
24,825 USD NYSE +1,78%
EQT
54,910 USD NYSE -1,73%
EXXON MOBIL
113,050 USD NYSE -0,69%
Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
HALLIBURTON
27,160 USD NYSE -0,13%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
176,808 USD NYSE -9,76%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
637,3288 USD NASDAQ -0,06%
OCCIDENTAL PETROLEUM
40,085 USD NYSE -2,10%
PBF ENER RG-A
33,840 USD NYSE -3,56%
PHILLIPS 66
134,815 USD NYSE -2,28%
Pétrole Brent
64,48 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
60,61 USD Ice Europ -0,70%
SLB
36,061 USD NYSE -2,64%
TX PAC LAND
913,145 USD NYSE -1,29%
VALERO ENERGY
167,390 USD NYSE -2,46%
WILLIAMS COMPANI
57,930 USD NYSE -1,88%
