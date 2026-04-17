Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse du prix du pétrole après que l'Iran a déclaré le passage d'Ormuz ouvert

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17 avril - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, suivant la baisse des prix du pétrole O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 8,5 % à 90,95 $/baril, après avoir atteint 89,52 $, son niveau le plus bas depuis le 11 mars

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 chute de 12 % à 83,81 $/baril, son niveau le plus bas depuis le 11 mars

** Les prix du brut chutent après que le ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que le passage d'Ormuz restait ouvert à tous les navires commerciaux

** Les majors de l'énergie: Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en baisse respectivement de 3,1% et 3,6%

** Producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum

OXY.N , ConocoPhillips COP.N , Coterra Energy CTRA.N et APA Corp APA.O baissent de 4% à 6,3%

** Sociétés de services pétroliers: Baker Hughes BKR.O en baisse de 2,3% et Halliburton HAL.N en baisse de 3,2%

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 3,9%, Phillips 66 PSX.N en baisse de 3,8%