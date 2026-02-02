Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut due à la désescalade entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, alors que les prix du pétrole chutent de plus de 5 % O/R

** Les prix du pétrole ont chuté après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade avec un membre de l'OPEP pour atténuer les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 5,2% à 65,69 dollars le baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate CLc1 a baissé de 5,5% à 61,61 dollars le baril

** Le Brent et le WTI chutent après avoir enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis 2022 en janvier, alors que les risques d'une attaque militaire contre l'Iran s'éloignent après les commentaires de Trump au cours du week-end. Le Brent a gagné 16% en janvier, tandis que le WTI a augmenté de 13%

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N chutent respectivement de 1,3 % et 1,6 %

** Les actions de ConocoPhillips COP.N ont baissé de 2,5%, EOG Resources EOG.N a chuté de 3,6%, Diamondback Energy

FANG.O a chuté de 3,3% et Occidental Petroleum OXY.N a baissé de 3%

** Les actions des fournisseurs de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N chutent respectivement de 3,5% et 2,8%

** Les raffineurs sont également dans le rouge, Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N perdant respectivement environ 2 % et 2,4 %