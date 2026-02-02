 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut due à la désescalade entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 11:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en baisse avant le marché, alors que les prix du pétrole chutent de plus de 5 % O/R

** Les prix du pétrole ont chuté après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade avec un membre de l'OPEP pour atténuer les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a baissé de 5,2% à 65,69 dollars le baril et le prix à terme du pétrole West Texas Intermediate CLc1 a baissé de 5,5% à 61,61 dollars le baril

** Le Brent et le WTI chutent après avoir enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis 2022 en janvier, alors que les risques d'une attaque militaire contre l'Iran s'éloignent après les commentaires de Trump au cours du week-end. Le Brent a gagné 16% en janvier, tandis que le WTI a augmenté de 13%

** Les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil

XOM.N et Chevron CVX.N chutent respectivement de 1,3 % et 1,6 %

** Les actions de ConocoPhillips COP.N ont baissé de 2,5%, EOG Resources EOG.N a chuté de 3,6%, Diamondback Energy

FANG.O a chuté de 3,3% et Occidental Petroleum OXY.N a baissé de 3%

** Les actions des fournisseurs de services pétroliers Halliburton HAL.N et SLB SLB.N chutent respectivement de 3,5% et 2,8%

** Les raffineurs sont également dans le rouge, Marathon Petroleum MPC.N et Valero Energy VLO.N perdant respectivement environ 2 % et 2,4 %

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
177,020 USD NYSE +3,43%
CONOCOPHILLIPS
104,230 USD NYSE +1,39%
DIAMONDBACK ENG
163,9200 USD NASDAQ +0,52%
EOG RESOURCES
112,140 USD NYSE +0,07%
EXXON MOBIL
141,610 USD NYSE +0,86%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,525 USD NYSE +0,45%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
176,140 USD NYSE +0,23%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,410 USD NYSE -0,01%
Pétrole Brent
65,95 USD Ice Europ -6,72%
Pétrole WTI
61,82 USD Ice Europ -5,85%
SLB
48,390 USD NYSE -0,10%
VALERO ENERGY
181,550 USD NYSE -0,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank