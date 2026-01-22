 Aller au contenu principal
Les actions américaines d'Alibaba augmentent après l'annonce d'un projet d'introduction en bourse d'une unité de fabrication de puces électroniques
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions cotées aux États-Unis de la plateforme de commerce électronique Alibaba BABA.N 9988.HK augmentent de 5,3 % à 117,65 $ avant le marché

** La société se prépare à inscrire sa branche de fabrication de puces, T-Head, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** Selon le rapport, BABA prévoit de restructurer l'unité en tant qu'entreprise détenue en partie par les employés avant d'envisager une première offre publique

** Le processus n'en est qu'à ses débuts et la valorisation potentielle reste incertaine - rapport

** Reuters n'a pas immédiatement vérifié le rapport et BABA n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

** BABA a chuté de 1,8 % en 2025

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,948 EUR Tradegate +4,80%
ALIBABA GRP
21,4380 USD OTCBB +0,93%
ALIBABA GRP SP ADR
168,675 USD NYSE +3,91%
