Les actions américaines chutent en raison de la hausse des rendements des obligations du Trésor et de la prudence à l'approche de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,35%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,18%

*

Paramount Skydance lance une offre hostile sur Warner Brothers

*

Confluent bondit après l'annonce d'un accord de rachat de 11 milliards de dollars par IBM

*

Oppenheimer fixe un objectif de 8 100 pour le S&P 500 en 2026

(Mise à jour des transactions de mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi, alors que les rendements des obligations du Trésor ont augmenté et que les investisseurs ont fait preuve de prudence avant ce qui pourrait être l'une des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale les plus controversées depuis des années.

Les données retardées de la semaine dernière ont montré que les dépenses de consommation ont augmenté modérément vers la fin du troisième trimestre, donnant aux investisseurs une plus grande confiance dans le fait que la Fed se concentrera sur la réduction des coûts d'emprunt mercredi pour soutenir le marché de l'emploi.

Jusqu'à présent, l'inflation s'est avérée rigide, ce qui rend la plupart des décideurs politiques prudents quant à la réduction des coûts d'emprunt, bien que quelques décideurs influents de la Fed aient adopté une position plus dovish au cours des dernières semaines.

"Si quatre responsables ou plus venaient à rompre les rangs, il s'agirait de la plus grande division depuis 1992", a déclaré un groupe d'analystes de la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 89,6 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux mercredi, contre seulement 30 % en novembre.

Ils examineront également de près les commentaires du président Jerome Powell ce jour-là pour évaluer la trajectoire future de la politique de la banque centrale.

Entre-temps, une offre hostile de Paramount Skydance

PSKY.O d'une valeur de 108,4 milliards de dollars pour Warner Bros Discovery WBD.O , dans un ultime effort pour surenchérir sur Netflix, a fait grimper de 4,8 % les actions de la société emblématique des studios hollywoodiens.

Les actions de Paramount PSKY.O ont augmenté de 7,6 %, tandis que celles de Netflix NFLX.O ont chuté de 4,6 %.

Avec des sociétés riches en liquidités comme Paramount et Netflix, une guerre des enchères est possible, mais en fin de compte, celui qui obtient ces actifs devrait augmenter la valeur actionnariale de la société, à condition qu'il ne paie pas trop, a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

À 11:47 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 165,88 points, soit 0,35%, à 47 789,11, le S&P 500 .SPX a perdu 22,31 points, soit 0,32%, à 6 848,09 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 42,24 points, soit 0,18%, à 23 535,38.

La hausse des rendements des obligations du Trésor américain a également limité les actions après le puissant tremblement de terre qui a frappé le Japon . L'augmentation des dépenses pour des projets de restauration après une catastrophe naturelle est généralement considérée comme inflationniste.

La plupart des 11 secteurs du S&P 500 ont reculé, avec en tête une baisse de 1,5 % des services de communication

.SPLRCL .

Lundi, Oppenheimer a également fixé un objectif de fin d'année 2026 pour le S&P 500, prévoyant un sommet de 8 100 points, grâce à de solides bénéfices et à la résilience macroéconomique.

Plus tard dans la semaine, l'attention se portera sur les valorisations du secteur technologique, avec les bénéfices attendus de Broadcom AVGO.O et d'Oracle ORCL.N , alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses d'intelligence artificielle financées par la dette et des accords d'entreprise complexes.

Broadcom AVGO.O a gagné 2,8% après qu'un rapport a indiqué que Microsoft MSFT.O était en pourparlers avec la société pour développer des puces personnalisées.

Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O a chuté de 10 % après avoir perdu sa place au sein du S&P 500.

Confluent < CFLT.O > a gagné 29% après qu'IBM < IBM.N > a déclaré qu'elle allait acquérir la société d'infrastructure de données pour environ 11 milliards de dollars. Big Blue a gagné 1,5 %.

Tesla TSLA.O a perdu 3,5 % suite à l'opinion baissière de Morgan Stanley sur le fabricant de véhicules électriques.

Le vendeur de voitures d'occasion Carvana < CVNA.N > a bondi de 11 % après avoir obtenu une place dans le S&P 500.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,72 contre 1 sur le NYSE et de 1,13 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux sommets sur 52 semaines et huit nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 129 nouveaux sommets et 50 nouveaux creux.