Le service de renseignement allemand alerte sur la menace russe avant les élections régionales de 2026

Le patron du renseignement intérieur allemand Sinan Selen à Berlin le 27 octobre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chef du renseignement intérieur allemand a estimé lundi que la Russie pourrait accroître ses opérations d'influence et de sabotage à l'occasion d'une série d'élections régionales en Allemagne en 2026.

Ces scrutins dans cinq Länder sont un test pour le gouvernement de Friedrich Merz, le parti prorusse et antimigrants Alternative pour l'Allemagne (AfD) pouvant espérer des gains considérables, voir prendre le contrôle de plusieurs régions.

Sinan Selen, le patron du renseignement intérieur (BfV), a souligné dans un discours à Berlin que l'Allemagne était aussi dans le viseur de Moscou car elle est le premier soutien de l'Ukraine en Europe et constitue une plateforme logistique clé pour l'Otan.

"Nous avons constaté de manière répétée que les élections jouent un rôle significatif (dans l'organisation de campagne de désinformation, ndlr) et comme vous le savez, en Allemagne se tiennent l'année prochaine plusieurs élections régionales", a dit à l'AFP M. Sellen, après son intervention lors d'un forum consacré aux 75 ans de son institution.

L'Allemagne, comme d'autres pays européens, accuse depuis des mois la Russie de mener des campagnes d'espionnage, d'intimidation, de sabotage ou encore de cyberattaques, ce que Moscou dément.

En outre, l'AfD est suspectée par des élus d'autres partis d'abuser de son droit aux questions parlementaires pour récolter des informations sur les infrastructures sensibles allemandes pour les transmettre à Moscou.

"Nous sommes attaqués ici et maintenant en Europe", a martelé M. Selen, dans son discours, jugeant que la Russie était "agressive, à l'offensive et dans l'escalade".

"Il n'y a aucun répit en vue", a-t-il encore mis en garde, relevant que "tous les secteurs de la société peuvent être affectés", en particulier l'an prochain du fait des élections.

Selon lui, l'évolution de la guerre en Ukraine jouera également un rôle sur la manière dont la Russie ciblera l'Europe.

Après près de quatre années d'une guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, l'administration de Donald Trump a accéléré ses efforts pour mettre fin au conflit, mais ceux-ci ont été perçus comme nettement plus favorables à la Russie.

Les pays européens soutenant l'Ukraine ont été largement exclus de ce processus.