 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le service de renseignement allemand alerte sur la menace russe avant les élections régionales de 2026
information fournie par AFP 08/12/2025 à 19:06

Le patron du renseignement intérieur allemand Sinan Selen à Berlin le 27 octobre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le patron du renseignement intérieur allemand Sinan Selen à Berlin le 27 octobre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chef du renseignement intérieur allemand a estimé lundi que la Russie pourrait accroître ses opérations d'influence et de sabotage à l'occasion d'une série d'élections régionales en Allemagne en 2026.

Ces scrutins dans cinq Länder sont un test pour le gouvernement de Friedrich Merz, le parti prorusse et antimigrants Alternative pour l'Allemagne (AfD) pouvant espérer des gains considérables, voir prendre le contrôle de plusieurs régions.

Sinan Selen, le patron du renseignement intérieur (BfV), a souligné dans un discours à Berlin que l'Allemagne était aussi dans le viseur de Moscou car elle est le premier soutien de l'Ukraine en Europe et constitue une plateforme logistique clé pour l'Otan.

"Nous avons constaté de manière répétée que les élections jouent un rôle significatif (dans l'organisation de campagne de désinformation, ndlr) et comme vous le savez, en Allemagne se tiennent l'année prochaine plusieurs élections régionales", a dit à l'AFP M. Sellen, après son intervention lors d'un forum consacré aux 75 ans de son institution.

L'Allemagne, comme d'autres pays européens, accuse depuis des mois la Russie de mener des campagnes d'espionnage, d'intimidation, de sabotage ou encore de cyberattaques, ce que Moscou dément.

En outre, l'AfD est suspectée par des élus d'autres partis d'abuser de son droit aux questions parlementaires pour récolter des informations sur les infrastructures sensibles allemandes pour les transmettre à Moscou.

"Nous sommes attaqués ici et maintenant en Europe", a martelé M. Selen, dans son discours, jugeant que la Russie était "agressive, à l'offensive et dans l'escalade".

"Il n'y a aucun répit en vue", a-t-il encore mis en garde, relevant que "tous les secteurs de la société peuvent être affectés", en particulier l'an prochain du fait des élections.

Selon lui, l'évolution de la guerre en Ukraine jouera également un rôle sur la manière dont la Russie ciblera l'Europe.

Après près de quatre années d'une guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, l'administration de Donald Trump a accéléré ses efforts pour mettre fin au conflit, mais ceux-ci ont été perçus comme nettement plus favorables à la Russie.

Les pays européens soutenant l'Ukraine ont été largement exclus de ce processus.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 19:15

    voilà on y vient pour pouvoir contester des futures pertes d’elections

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank