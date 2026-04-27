Les actions américaines atteignent de nouveaux sommets

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Lente progression des dépenses de consommation aux États-Unis, affaiblissement de la confiance des consommateurs de la zone euro, resserrement des taux de la banque centrale philippine … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Les actions américaines ont atteint un nouveau record cette semaine, soutenues par plusieurs facteurs.

Tout d'abord, alors que les investisseurs tablent sur une résolution rapide de la crise iranienne, les solides résultats des entreprises ont renforcé la confiance, 80 % des sociétés du S&P 500 ayant publié jusqu'à présent leurs résultats du 1er trimestre ont dépassé les estimations. Au niveau des secteurs, la technologie est de nouveau le moteur du marché, l'indice Philadelphia Semiconductor affichant une performance particulièrement solide. Cela a renforcé l'optimisme quant à la croissance du secteur et, plus généralement, autour du thème de l'intelligence artificielle (IA).

Le thème plus large de l'indépendance énergétique continue également de soutenir le sentiment des investisseurs concernant la croissance intérieure américaine et la sécurité stratégique, compte tenu de l'incertitude persistante quant à la résolution de la crise en Iran. Enfin, le marché a été soutenu par des signes de bonne tenue de l'économie, notamment des indicateurs favorables des dépenses de consommation.

Au-delà du marché américain, nous voyons de potentielles opportunités notamment en Europe, au Japon et en Amérique latine.

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